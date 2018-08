Hoofdredacteur Debby: ‘Persoonlijk vind ik die Dagobert Duck-lippen geen gezicht’

Thank God for puberty and fillers, schreef YouTube-ster NikkieTutorials in kapitalen bij een foto van haar als puber naast een foto van nu. Het puberrupsje Nikkie de Jager uit het Brabantse Uden gaf zichzelf een ongekende plastic make-over met here, there, fillers everywhere en ontpopte zich tot hét Instagram-fenomeen van nu. Haar vroegere schoolleraren zullen de visagiste niet meer herkennen, maar Nikkie is een internationale ster (met op dit moment 10,8 miljoen volgers op de teller!) en jonge meiden over de hele wereld willen haar zijn. Vergeet subtiele nip tuckjes of baby-botox die een zo natuurlijk mogelijk resultaat geven, anno 2018 gaan we volledig over de top. Nikkie’s gezicht is samen met vele andere Instagram Faces, zoals de hele Kardashian-clan, hét tijdsbeeld van nu. Nep is het modebeeld en opgespoten lippen horen daarbij.

Persoonlijk vind ik die Dagobert Duck-lippen geen gezicht, maar ik vind ook dat iedereen moet doen wat hij/zij wil en mooi vindt. Toen ik jong was, deed ik ook precies wat ik wilde, en dat zag er ook niet altijd florissant uit: wit geblondeerde haren, paarse lippenstift, geschoren wenkbrauwen en twee ringen door mijn neus. Gelukkig groeiden mijn wenkbrauwen gewoon weer aan en dat is toch een tikkie anders met fillers en botox. Ze worden weliswaar door het lichaam afgebroken – maar we weten nog niet wat het op lange termijn met je doet. Bovendien is het een glijdende schaal, want als het mes erin gaat, kun je (bijna) niet meer terug. Dat plastisch chirurgie steeds normaler wordt, is een feit. De vraag is: hoe erg is dat? VIVA’s Fleur duikt in VIVA 32 in de materie.

