Hoofdredacteur Debby Gerritsen: ‘Living apart together is steeds populairder’

Elke nacht naast elkaar slapen, samen ontbijten, koken en de was doen… Het klinkt heel romantisch, maar kan ook beklemmend zijn. Het kan heerlijk zijn om alles samen met je geliefde te delen, een bijna symbiotische band te hebben, maar onderschat de broodnodige quality time met jezelf niet. Er gaat niets boven een avondje alleen bingen op de bank met de poes op schoot en een glas wijn in je hand.

Ik hou van mijn vriend, ben monogaam en wil zo veel mogelijk tijd met hem doorbrengen. Good and bad times. Maar daarvoor hoef ik niet per se elke avond samen te zijn of samen te wonen. Ik denk dat ik een leukere vriendin ben als ik de vrijheid heb om te kiezen. Vroeger gingen mensen direct vanuit het ouderlijk huis samenwonen. Maar hé, het is 2018 en de tijden zijn veranderd. Tegenwoordig wonen we eerst een tijd op onszelf en weten we hoe het is om ruimte voor onszelf te hebben. Samenwonen staat niet meer on top of our list. Living apart together is populair onder millinnials die steeds vaker voor een latrelatie kiezen.

Uit cijfers van het CBS blijkt dat ruim twintig procent van de volwassenen die een relatie hebben níet samenwonen met hun partner. Vooral hoogopgeleide mensen en mensen die gescheiden zijn, kiezen voor een relatie op afstand. En dat begrijp ik wel. Want niet willen samenwonen heeft niks te maken met de hoeveelheid liefde die je voelt voor je partner, of met toewijding en monogamie. Latten staat juíst voor liefde, vertrouwen en toewijding. Want áls je elkaar ziet, kies je er echt voor.

