Hoofdredacteur Debby: ‘Helaas willen te weinig mensen donor worden’

‘Het aantal patiënten dat voor orgaantransplantaties in aanmerking komt, groeit al jaren sneller dan het aanbod van orgaandonoren. Wilde je donor worden, dan registreerde je je in het Donorregister, maar dat gebeurde helaas veel te weinig. In 2018 waren 8,7 miljoen mensen van 12 jaar of ouder (dus 58%) niet geregistreerd. En van de 6,3 miljoen mensen die zich wel geregistreerd hadden, gaf 30% géén toestemming voor orgaandonatie.

Mede door de aandacht van verschillende media (zoals De grote donorshow van BNN), jarenlange (overheid)campagnes en de tomeloze inzet van D66’er Pia Dijkstra komt daar op 1 juli 2020 hopelijk verandering in. Dan treedt de nieuwe Donorwet in werking die er kort gezegd op neerkomt dat je in principe donor bent, mits je anders aangeeft. Voor Lotte Mertens was wachten op 1 juli 2020 een kwestie van leven of dood. Lotte is na een acute hersenvliesontsteking nierpatiënt en afhankelijk van een donor om verder te kunnen leven. Omdat elke minuut telde, besloot ze zelf actief op zoek te gaan. Ze maakte een filmpje over haar uitzichtloze situatie die in no time viral ging.

Journalist Amanda van Schaik tekende eind vorig jaar Lottes ingrijpende verhaal voor VIVA op. En onlangs sprak ze Lotte weer. Dit keer samen met Anneloes, haar redder in nood. Want Anneloes besloot een nier af te staan aan Lotte. Lotte: ‘We noemen hem Kees, een betrouwbare jongen die doet wat ie moet doen.’ Anneloes: ‘En mijn nier heet Koos, omdat de arts niet voor hem koos om te transplanteren’. Je leest het prachtige dubbelinterview in VIVA 18.’

