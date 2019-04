Hoofdredacteur Debby: ‘Het leven is nou eenmaal geen zoete krentenbol’

Moeders’ lijfblad Libelle vierde vorige week haar 85e verjaardag. Al 85 jaar ploft er wekelijks een Libelle op de mat bij honderdduizenden vrouwen in Nederland. Ongelooflijk, als je daar langer dan twee seconden over nadenkt. En wie nu denkt: dat suffe huisvrouwenblaadje met breipatronen en aquarellen van Marjolein Bastin. Think again.

Het damesblad wordt al jaren gelezen door vrouwen van verschillende generaties met ieder hun eigen stem. Libelle deinde, zoals hoofdredacteur Hilmar Mulder zo mooi zegt, niet door revolutie maar door evolutie op alle emancipatiegolven mee en kent de moderne vrouw van haver tot gort.

In de verjaardagseditie deed Libelle onderzoek onder meer dan 5000 vrouwen tussen de 19 en 91 naar het leven toen en nu. Je zou denken dat onze oma’s – die nog hard moesten vechten voor gelijkheid en onafhankelijkheid – het zwaarder hadden dan onze generatie. Maar wat blijkt? Meer dan de helft van de vrouwen zegt dat het leven van twintigers en dertigers nu zwaarder is, omdat er veel meer van hen wordt verwacht.

We moeten een goede partner, collega, vriendin, moeder, dochter en minnares zijn. En dat het liefst zo zen en gelukkig mogelijk. Vind je het gek dat we massaal naar de mindfulness grijpen? De zucht om gelukkig te zijn is een obsessieve zoektocht geworden. En daar wordt niemand gelukkig van, zegt VIVA’s Kimberly. Zij schrijft in de nieuwste VIVA over waarom je beter je tegenslagen kunt omarmen. Het leven is nou eenmaal geen zoete krentenbol. En dat is helemaal oké. Tot volgende week!

