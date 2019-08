Hoofdredacteur Debby: ‘Iedereen moest machteloos toekijken terwijl het gruwelijk verkeerd afliep’

Monica was 22 toen ze een geheime relatie kreeg met haar 26 jaar oudere baas Bill. Hij was getrouwd en bepaalde of en wanneer ze elkaar zagen. Monica werd tegen beter weten in verliefd maar trok, zoals dat vaak gaat bij secret love affairs, aan het kortste eind. Ze luchtte haar hart bij goede vriendin Linda, die een verrader bleek te zijn en stiekem geluidsopnames maakte die ze aan een speciaal onderzoeksteam gaf. Want, o ja, Bill was president van de VS. Monica zat in de val. Ze werd onder druk verhoord. Alle – met name seksuele – details van de affaire lagen op straat en ze werd in binnen- en buitenlandse media massaal geslutshamed. In The Clinton affair, nu te zien op NPO, zie je een gedetailleerde reconstructie in vijf delen. Het is fascinerend maar vooral beangstigend om te zien hoe de 22-jarige Monica harteloos werd geslachtofferd in een slepende politieke strijd. Haar moeder werd destijds gedwongen tegen haar eigen dochter te getuigen. Daarover zegt ze in de documentaire: ‘Het was vreselijk om machteloos toe te kijken hoe mijn dochter op de slachtbank werd gelegd.’ Ik moest aan Monica’s moeder denken toen ik het stalking-dossier las. Daarin staat het beklemmende verhaal van de 24-jarige studente Laura Korsman. Laura werd gestalkt door haar ex. Vrienden, familie, buren en zelfs de politie konden niets doen en moesten machteloos toekijken terwijl het gruwelijk verkeerd afliep. Hoe kon dit gebeuren? Maar vooral: wat kunnen we eraan doen? VIVA’s Kimberly dook in het onderwerp en ontdekte wat stalking met een leven doet.

