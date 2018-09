Hoofdredacteur Debby: ‘Ik heb een haat-liefdeverhouding met Instagram’

Ik heb een haat-liefdeverhouding met Instagram. Het kan een lekker voyeuristisch inkijkje in andermans leven zijn, maar ergernissen liggen op de loer. De kunst om zo origineel mogelijk voor de dag te komen is helaas niet voor iedereen weggelegd, en dat levert soms een vermakelijk, maar vaker een niet-al-te-fraai beeld op van je vrienden of collega’s. Mensen praten in hashtags of emoticons, kramen plots straattaal uit terwijl ze nota bene Nederlands hebben gestudeerd, proberen zich met quasi-grappige oneliners amechtig als comedian neer te zetten of denken fotomodel avant la lettre te zijn met dank aan de álles verdoezelende Perfect365-app. Waar zit ik nou naar te kijken? Wéér een tijdlijn vol pink skies, maansverduisteringen of regenbogen. Jahaaa, ik kijk ook naar buiten! Ik moet me regelmatig inhouden om niet iets vileins onder een post te zetten. Sorry, maar niet iedereen is zo grappig als Vjeze Fur en Lize Korpershoek of heeft het lichaam van Doutzen Kroes. Ik hoor je denken: nee, jij trekt volle zalen! Goed punt. Haat-liefdeverhouding, zei ik toch? Ik steek ook de hand in eigen boezem. Laat ik het zo zeggen: originaliteit en authenticiteit zijn the magic words op social media, en daar schort het nogal eens aan. Superleuke mensen worden of blijken onuitstaanbaar irritant op Instagram of Facebook. Wat moet je daarmee? Negeren? Ontvrienden? VIVA’s Vivienne gaat in Viva 39 op zoek naar oplossingen voor dit wonderlijke fenomeen. Maar we belichten nog meer interessante haat-liefdeverhoudingen in deze VIVA. Sofie Rozendaal verdiept zich in de aantrekkingskracht van een relatie met iemand die een borderline persoonlijkheidsstoornis heeft en we onderzoeken de interessante vraag of DNA afstaan een goed idee is.

Debby Gerritsen

Hoofdredacteur VIVA

Deze editorial is afkomstig uit VIVA 39-2018. De editie ligt in de winkel t/m 2 oktober. Je kunt de editie ook hieronder online bestellen.

