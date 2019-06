Hoofdredacteur Debby: ‘Ik krijg een steeds grotere aversie tegen een mobiel’

‘Digitale detox retreats en offline dining – restaurants waar je bij binnenkomst je mobiel in een kluisje legt en alleen mag gebruiken in uiterste gevallen van nood – schieten als paddenstoelen uit de grond. Ik kan deze nieuwe trends alleen maar heel hard toejuichen. Want ja, een mobiel kan verdomd handig zijn, maar ik ontwikkel er de laatste tijd een steeds grotere aversie tegen. Niets irritanter dan het gegrinnik om binnenkomende appjes terwijl jij net je verhaal zit te vertellen. Hállo, ik zit hier! – Jahaa, ik luister.’

‘Laatst zat ik met een vriendin in een luxe sterrenrestaurant te wachten tot ik eindelijk een hap kon nemen van mijn inmiddels lauw geworden hoofdgerecht, omdat zij dit exquise maal eerst vanuit zes verschillende perspectieven moest fotograferen en van de juiste filters en tags moest voorzien. Ook gebeurt het geregeld dat ik met mijn vrienden zit te borrelen en ik het gevoel heb in een mobiele eenheid verzeild te zijn geraakt. Waar de een het zoveelste poezenfilmpje op Instagram bekijkt, zit de ander de voetbaluitslagen uit de Keuken Kampioen Divisie te checken. (Herkenbaar? Lees het stuk van VIVA’s Rhijja in VIVA 23). Op zo’n moment schenk ik mezelf nog maar eens in. Want ja, ik wil ook niet als zeikerd te boek staan. Die zijn er al genoeg, blijkt uit het stuk over negativo’s van VIVA’s Suus Ruis. Veel plezier met je portie offline reading!’