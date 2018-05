Hoofdredacteur Debby: ‘In jezelf geloven is the magic word’

We lezen steeds vaker over de gender pay gap: de loonkloof tussen mannen en vrouwen met dezelfde baan. Oud-tennisster Martina Navratilova deed begin dit jaar een boekje open over een gigantisch loonverschil tussen haar en collega John McEnroe. Daar waar hij 150.000 pond binnen harkte voor hun verslag van Wimbledon voor de BBC, werd zij met een schamele 15.000 pond afgescheept. Het was niet de enige rel binnen de Britse omroep, want kort daarvoor legde journalist Carrie Gracie haar baan als China-correspondent neer om de ongelijke beloning tussen mannen en vrouwen aan te kaarten.

Ook in Nederland zijn de zaken (nog) niet eerlijk verdeeld. In het bedrijfsleven verdienen vrouwen 20% minder dan hun mannelijke evenknie. Maar… voordat we mannen de schuld geven, is het zaak dat we de hand in eigen boezem én de handen uit de mouwen steken. Want dat er nog steeds een pay gap is, ligt volgens schrijver/coach Jen Sincero voor een groot gedeelte aan onszelf. Gelukkig heeft ze ook een doordacht stappenplan richting oplossing. Bottomline: als je in jezelf gelooft, krijg je meer voor elkaar en is het dichten van de loonkloof weer een stapje dichterbij.

In jezelf geloven is sowieso the magic word. Focus op iets prettigs en je bent of je krijgt het. Tenminste, zo vergaat het funny girl Amy Schumer in haar nieuwste film I feel pretty. Maar dat is Hollywood. Voel je je écht heel aantrekkelijk als je ervan overtuigd bent dat je het bent? Hollands nuchterheid zelve Suus Ruis probeert het uit.

Debby Gerritsen

Hoofdredacteur VIVA

Deze editorial is afkomstig uit VIVA 18-2018. De editie ligt in de winkel t/m 8 mei. Je kunt de editie ook hieronder online bestellen.

Volg Debby ook op social media:

Instagram | Twitter