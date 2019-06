‘Zomer 1995. Ik zat midden in mijn grungeperiode, had lang ongekamd haar, rookte shag en leefde in mijn vintage flared corduroy, houthakkersbloes en blauwe Dr. Martens. Courtney Love en Alanis Morissette waren mijn stijliconen en ik wilde een vriendje die leek op Eddie Vedder van Pearl Jam.’

‘Na de eindexamens stapte ik samen met vier vriendinnen, een paar tentjes en ons zuurverdiende vakantiegeld in de trein richting het Limburgse Landgraaf om drie dagen lang uit ons dak te gaan op Pinkpop. Dat mijn luchtbed bij aankomst lek bleek, maakte me niets uit. Slapen had geen prioriteit. Pinkpop – dat dit jaar voor de 50e keer wordt georganiseerd – was mijn eerste grote festivalervaring en ik vond het episch.’

‘Mooier dan die eerste keer zou het nooit meer worden. Al zou ik dit jaar wel een serieuze poging kunnen wagen. Want nu het festivalseizoen 2019 officieel is geopend, hoeven we ons écht geen weekend meer te vervelen. Ook dit jaar staan er weer flink wat mooie festivals op het menu, voor ieder type feestganger wat wils. Heb je nog geen idee waar je naartoe wilt of krijg je vlekken in je nek van de keuzestress? Geen paniek! Op pagina 60 hebben we de allerleukste festivals, de tofste acts die je absoluut niet mag missen én de mooiste festivaloutfits op een rijtje gezet. Hey, ho, let’s go!’

