Hoofdredacteur Debby: #MeToo-moe?

Vorig jaar maakte VIVA in samenwerking met Fonds Slachtofferhulp een themanummer over seksueel geweld in Nederland. De cijfers waren schokkend: in Nederland ondervindt veertig procent van de vrouwen seksueel geweld en wordt één op de acht vrouwen zelfs verkracht. Slechts elf procent van de Nederlandse vrouwen doet aangifte van seksueel misbruik. Overrompeld door gevoelens van schaamte, angst, ongeloof en schuldgevoel durven veel vrouwen de stap naar hulp en gerechtigheid niet te maken. Door de handen ineen te slaan hoopten we meer aandacht voor deze kwestie te genereren, die drempel te verlagen en al die slachtoffers ervan bewust te maken dat er wél hulp geboden wordt. En toen barstte de #MeToo-bom. Er volgde een wereldwijde eruptie aan verhalen van (vermeende) slachtoffers. Er werden vingers gewezen en namen genoemd, keiharde beschuldigingen, bekentenissen en aangiftes gedaan. #MeToo ging bijna ten onder aan haar eigen succes. En nu zijn we een jaar verder. Maar wat is er nou eigenlijk veranderd? We praten er meer over, maar seksisme en seksueel geweld zijn nog steeds overal. Zo komt de machtigste man op aarde doodleuk weg met zijn ‘Grab them by the pussy’. En wuift hij beschuldigingen van seksueel wangedrag aan het adres van de kandidaat-rechter van het hooggerechtshof weg met de opmerking: ‘Als het zo erg was geweest, dan was er destijds wel aangifte gedaan.’ Kortom: er is nog een hoop #MeToo-werk aan de winkel. Lees maar in de nieuwste VIVA.

Debby Gerritsen

Hoofdredacteur VIVA

Deze editorial is afkomstig uit VIVA 40-2018. De editie ligt t/m 9 oktober in de winkel. Je kunt de editie ook hieronder online bestellen.

