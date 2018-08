Hoofdredacteur Debby: No dick pics, please

Er zijn veel dingen die je met een piemel kunt doen, maar er een selfie van maken en die ongevraagd naar random mensen sturen zou niet het eerste zijn wat in mij opkomt. Maar goed, ik heb dan ook geen piemel of exhibitionistische gevoelens en bovendien ontbeert mij de drang om, eh, ieder hoogtepunt vast te leggen op camera. Toch vraag ik mij af hoe zoiets gaat. Voor een beetje knappe selfie ben je toch wel even bezig met het kiezen van de juiste hoek en belichting. Uiterst onhandig in het geval van een piemelselfie, lijkt mij.

Ik kan mij misschien weinig voorstellen bij de drang om een foto van je geslachtsdeel te maken, maar dat de piemelselfie aan een opmars bezig is, staat als een paal boven water. De verhalen over digitale potloodventers rukken op: maar liefst 53% van de vrouwen ontving het afgelopen jaar een dick pic terwijl er maar weinig vrouwen op zitten te wachten (zo omschrijft 48% van de ontvangers ze als ‘dom’, heren). Waarom mannen dit dan toch blijven doen, lees je in VIVA 34.

Verder brengen we in deze zinderend hete zomereditie een ode aan het vrouwelijk lichaam met een sneakpeek uit fotoboek #SENDNUDES, vertelt schrijfster Jillian Keenan openhartig over haar voorliefde voor billenkoek en doen we vanaf pagina 42 een boekje open over sekservaringen waar we normaal liever over zwijgen…

