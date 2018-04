Hoofdredacteur Debby: ‘De online etalage voelt voor velen juist als een gevangenis’

Geluk lijkt tegenwoordig af te hangen van het aantal volgers op social media. In mijn geval valt dat nogal tegen, dus wilde ik mijn Instagram-leven een boost geven. Alvorens ik mijn clubje trouwe volgers dagelijks met lukraak geschoten selfies zou bombarderen, ging ik eerst op veldonderzoek bij mijn Instagram-vrienden. Ik zag een aantal opvallende zaken.

Allereerst vliegen de foto’s met filters je om de oren. Ik zie een vriendin met 100k volgers waarvan de helft uit China komt (zou ze echt zo veel Chinese vrienden hebben?). Weer een ander bewerkt op elke foto haar gezicht met de app 365 perfect. Ik ken die app, ik ben ook geen heilige, maar sinds iemand onder een wat mij betreft zeer geslaagde foto de comment ‘Hey, waar is je neus gebleven?’ postte, pas ik wel op. Die opmerking stak wel even, eerlijk gezegd. Maar nadat mijn ego zich had herpakt, kon ik die eerlijkheid wel waarderen.

Want we ergeren ons kapot aan opgepoetste selfies en geposeerde ‘kijk mij hier eens naturel overkomen’-posts, maar steken ondertussen voortdurend digitale veren in elkaars insta-reet door elkaar ‘knappie’ te noemen of – nog erger – knapzak. En wat blijkt? De online etalage voelt voor velen juist als een gevangenis. Steeds meer jonge vrouwen trekken de stekker uit hun social media-accounts om écht geluk te ervaren. En dat is een ontwikkeling die ik met een dikke LIKE tegemoet zie.

Deze editorial is afkomstig uit VIVA 15-2018. De editie ligt in de winkel t/m 17 april. Je kunt de editie ook hieronder online bestellen.

