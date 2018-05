Hoofdredacteur Debby Gerritsen: ‘Ik heb ook weleens stoned achter mijn laptop gezeten’

Je zal maar een millennial zijn. Je moet woke (ja, zoek die maar op), uniek en effortless knap zijn. Je hebt heel veel volgers op Instagram die je dagelijks voorziet van belangrijke informatie over je immer bruisende leven. Dat leven moet bijzonder en succesvol zijn zodat je er op z’n minst een boek over kan schrijven – als je dat al niet hebt gedaan – alvorens je studie is afgerond en je op wereldreis gaat. Er zit behoorlijk veel druk op, want je doet het allemaal niet alleen voor jezelf: iedereen kijkt met je mee.

Niet zo gek dus dat veel jonge mensen snel tegen een burn-out of depressie aanlopen. Of naar concentratieverhogende middelen grijpen om goed te kunnen presteren. Dat het gebruik van prestatie-pillen de laatste jaren steeds normaler is geworden, ontdekte ook VIVA’s Carlijn. Who cares?, hoor ik je denken. Alle jonge mensen, in elke generatie, proberen weleens wat met drugs of medicijnen. Helemaal waar. Maar tussen experimenteren en moeten presteren zit een wereld van verschil.

Ik heb ook weleens stoned achter mijn laptop gezeten in de overtuiging dat ik prachtige dingen aan het maken was. Gelukkig kon ik het de dag daarna nog eens over doen, toen nuchter gezien bleek dat ‘geestverruimend’ niet per se bevorderlijk is voor de prestatie. Ik gaf mezelf de ruimte om een beetje aan te klooien in de marge en daar hoort op je bek gaan gewoon bij. Gewoon accepteren dat niet alles in één keer goed gaat. Such is life, en dat is dikke prima.

Debby Gerritsen

Hoofdredacteur VIVA

