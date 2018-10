Hoofdredacteur Debby: Mijn scary drie

Ik ben bang voor dennenbossen. Een weekendje Ardennen? Non, merci. De rillingen lopen over mijn rug als ik aan zo’n donker bos met hoge bomen en kale, dunne stammen denk. Er steken dunne sprieten uit de stammen en er liggen naalden op de grond. Boven het dak van het bos schijnt de zon, beneden is het donker, koud en vochtig. Daar lijkt alles af te sterven. Brrrr! Omdat ik weet waar deze angst vandaan komt – de film An American werewolf in London, 10 jaar oud, vakantiepark Ruighenrode, huisje midden in het bos – kan ik er prima mee dealen. Waar ik ook niet van hou: clowns. Met dank aan It en Bassie en Adriaan: de plaaggeest. Maar deze angsten verbleken bij een nog veel grotere fobie die ik niet kan verklaren, maar die bijna dagelijks aanwezig is. Spinnen. Ik droom er regelmatig over. Zelfs het woord typen geeft mij al rillingen. Ik ben ooit op vakantie in Costa Rica bijna het ravijn in gereden toen ik op een bergweg reed en – in een nanoseconde – een enorme vogelspin op de weg zag zitten. Ik moet daar nog vaak aan denken. Niet aan het ravijn of de gillende vriendinnen naast mij, maar aan dat harige beest op de weg. Waar ik overheen was gereden… Dat ik niet de enige ben, blijkt wel uit de cijfers. Arachnafobie staat met stip op nummer 1 in de fobie top 10, maar er zijn nog veel meer, soms heel bijzondere fobieën. In VIVA 44 lees je er alles over. Wie voor de duvel niet bang is, is onze Tatum. Voor deze VIVA dook ze het bed in met Douwe Bob en vroeg hem het hemd van zijn lijf. Dat leverde een zeer opwindend en openhartig gesprek op.

Debby Gerritsen

Hoofdredacteur VIVA

