Hoofdredacteur Debby: ‘Van seksspeeltjes in huis kijkt mijn vriend inmiddels al lang niet meer op’

‘En dit zijn dus geishaballen. Die breng je vaginaal in om je g-spot te stimuleren.’ Het is januari 2014, twee uur ’s nachts als ik samen met mijn nieuwe vriend na een avondje bier drinken in de kroeg mijn appartement binnen strompel. Hij gaat die dag voor het eerst mee naar mijn huis. Op de keukentafel staat een doos, formaat verhuisdoos. Erin zit een arsenaal aan seksspeeltjes waar de plaatselijke Christine le Duc nog een punt aan kan zuigen. ‘En dit is nou een womanizer,’ vervolg ik mijn betoog opgetogen. ‘Die trilt niet, maar zuigt. De Ferrari onder de sekstoys, zeggen ze.’ Mijn vriend, bepaald niet preuts aangelegd, wordt steeds stiller bij de aanblik van al dat gemotoriseerd geweld. Ik leg hem uit dat deze doos speelgoed niet voor mezelf is, maar voor een professioneel toytester die er voor het tijdschrift waar ik destijds voor werkte mee aan de slag zou gaan. Opgelucht haalt hij adem. Hij heeft geen rare seksspeeltjes-fetisjist aan de haak geslagen en hoeft de strijd met de double rabbit vibrator xxl − die hem zo gemeen ligt aan te staren vanuit de doos − gelukkig niet aan. Tenminste, niet vanavond. Het is juli 2018 en er ligt wederom een arsenaal aan seksspeeltjes op de keukentafel. Van seksspeeltjes in huis kijkt mijn vriend inmiddels al lang niet meer op. En ik ben zeker niet de enige liefhebber. VIVA hield een grote enquête naar ons seks-toysgebruik en wat blijkt? Bijna de helft van de Nederlandse vrouwen heeft weleens een seksspeeltje gebruikt, en 23% noemt haar toy zelfs ‘Mijn beste vriend in de slaapkamer’. Voor ons geen beter moment om onze eigen VIVA-vibrator te lanceren. VIVA en Rianne S sloegen de handen ineen en deze week lanceren we met trots ons eigen toy trio. Bestaande uit de VIVA by Rianne S vibrator, de Pussy Playballs én de clitorisstimulator. Onze eigen toy-testteam testte de vibrator. Benieuwd naar hun rapportcijfer? Ga snel naar viva.nl en bekijk de video’s. Good vibrations!

