Ik ben gek op woordspelletjes. Call me old fashioned, maar scrabbelen vind ik dus echt te gek. Spitsvondige woorden bedenken of een driedubbele woordwaarde leggen, kan heel bevredigend zijn. Ik speel het liefst met mijn moeder of vriendinnen, maar ik nodig ook wel eens willekeurige tegenstanders uit als het te lang duurt voordat iemand mij van scrabble-repliek dient. En dat levert interessante wedstrijdjes op. Zo speelde ik ooit met ene Wimmoooo die er genoegen in schiep om zo veel mogelijk schunnige woorden te leggen. En laatst belandde ik in een chatgesprek met Henkieboy78 die na ‘Hallo Debby, mooie foto’ de stoute schoenen aantrok en mij berichtte ‘Zin om iets af te spreken?’. Hè? Probeerde Henk mij nou te schaken via scrabble? Ik had werkelijk keine blasse Ahnung dat het allersufste spelletje ter wereld dat in zich had. Maar Henk blijkt bepaald geen uitzondering. Het is natuurlijk al lang heel normaal dat je je nieuwe liefde opduikelt via datingapps als Tinder en Happn, maar tegenwoordig doen ook Instagram, LinkedIn en zelfs dus Wordfeud op volle toeren mee in het digitale dating-domein. Ach ja, liefde kan verstopt zitten in onverwachte hoek. En mocht de offline date dan toch tegenvallen, kun je altijd nog een potje scrabbelen. In VIVA 35 lees je alles over digitaal daten anno 2018.

PS: VIVA goes digital! Scan de nieuwste VIVA met je telefoon en shop, lees en ontdek nog meer! Ga direct naar viva.nl/scan. Moet je écht doen!

Debby Gerritsen

Hoofdredacteur

Deze editorial is afkomstig uit VIVA 35-2018. De editie ligt in de winkel t/m 4 september. Je kunt de editie ook hieronder online bestellen.

Volg Debby ook op social media:

Instagram | Twitter