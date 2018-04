Hoofdredacteur Debby: ‘Stik toch in die ware ik’

Social media staan er vol mee: inspirational quotes. Uitspraken van grote denkers als Paulo Coelho, Kanye West en Marilyn Monroe… ‘A quote a day keeps the doctor away’ (D.S. Gerritsen). Vorige week las ik op Instagram het pareltje ‘Je kunt beter struikelen op de goede weg, dan wandelen op de verkeerde’. Weer zo’n goedbedoeld advies dat ons verder zou moeten helpen naar de zin van het leven of onze ware ik. Want helemaal jezelf kunnen zijn lijkt anno 2018 het hoogst haalbare doel. We inspireren, mediteren en mindfullnessen ons het rambam om zo authentiek mogelijk te zijn.

Maar voor wie doen we dat eigenlijk? En wie doen we er een plezier mee als we altijd het hart op de tong hebben? VIVA’s Vivienne ging op onderzoek uit en trakteert je vanaf pagina 30 op haar volstrekt authentieke, ongezouten mening. Tip van de sluier: omarm vooral je inner liar, want zonder leugens zouden relaties naar de knoppen gaan, ego’s worden vernietigd en hele regeringen instorten. Wie absoluut geen quotes nodig heeft om zichzelf te zijn, is Rick Brandsteder.

Ondanks zijn BN’er-status leeft de Tempation island-presentator en ‘zoon van’ er lustig op los zonder zich ook maar ergens voor te schamen. Viva’s Tatum dook met de goedlachse bad boy de koffer in om hem eens goed aan de tand te voelen over zijn wilde reputatie. Het werd een openhartig gesprek over achter vrouwen aan jagen, dronken knokpartijtjes, zijn nieuwe liefde Roosje en scheten laten in bed. Hoe authentiek wil je het hebben? Of – vooruit – om het met Oscar Wilde te zeggen: ‘Be yourself, everyone else is taken.’

Debby Gerritsen

Hoofdredacteur VIVA

Deze editorial is afkomstig uit VIVA 16-2018. De editie ligt in de winkel t/m 24 april. Je kunt de editie ook hieronder online bestellen.

Volg Debby ook op social media:

Instagram | Twitter