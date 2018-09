Hoofdredacteur Debby: ‘Tussen het tongzoenen door dronken we Passoa-jus’

Ik groeide op aan de rand van een dorp in het oosten van het land. Vanuit mijn slaapkamerraam keek ik naar een oer-Hollands vergezicht van weilanden met vredig grazende schaapjes. Ik klom in bomen, sprong over/in sloten en viel zo nu en dan uit een hooiberg. En wanneer mijn moeder de piepers op tafel had staan en ik niet op tijd thuis was, riep ze naar buiten: ‘Debby! Binnenkomen! EET’N!’ Ik tongzoende voor het eerst met de broer van mijn beste vriendin in de plaatselijke discotheek om de hoek van mijn huis. Tussen het tongzoenen door dronken we Passoa-jus. Onderweg naar huis kotste ik in de bosjes. Daarna tongzoenden we vrolijk verder. Mijn kleine wereld voelde groot en ik fladderde er vrij in rond. Maar naarmate ik ouder werd en ik alle hoeken van de zandbak én buurtkroeg wel had gezien, veranderde dat. Mijn wereld voelde steeds kleiner en ik had zin in nieuwe avonturen, in een grotere speeltuin. Dus nam ik een flinke aanloop en dook vanaf de hoogste duikplank head first het Amsterdamse leven in. Ik ging niet kopje onder, maar bleef drijven. En dat doe ik nog steeds. Voor mij geldt: wat moet je in een dorp als je in de stad kunt wonen? VIVA’s Sofie Rozendaal (31) krijgt regelmatig die vraag als ze vertelt waar ze woont, en vraagt zich op haar beurt af: wat moet je in de stad als je in een dorp kunt wonen? Ze schreef er een artikel over, in VIVA 36. Voorlopig blijf ik lekker in de stad wonen, maar zeker weten doe ik het nooit. Want je kunt het meisje wel uit het dorp halen, maar het dorp nooit uit het meisje.

Debby Gerritsen

Hoofdredacteur VIVA

Deze editorial is afkomstig uit VIVA 36-2018. De editie ligt in de winkel t/m 11 september. Je kunt de editie ook hieronder online bestellen.

Volg Debby ook op social media:

Instagram | Twitter