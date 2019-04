Hoofdredacteur Debby: ‘Waarom is het zo moeilijk om een beetje compassie te hebben met slachtoffers?’

‘Mijn ouders komen beiden uit loeigrote katholieke families met meer dan tien broers en zussen. ‘Onmeunig veel,’ zeggen ze in het Oosten, maar voor Marsha Elvers is het peanuts. Twee jaar geleden kwam ze erachter dat spermadokter Jan Karbaat haar biologische vader is.’

‘Jan bleek als eigenaar van een kliniek voor kunstmatige bevruchting nogal scheutig met zijn eigen zwemmers rond te gaan en insemineerde er jarenlang lustig op los. Hierdoor blijkt Marsha tientallen halfbroers en -zussen te hebben. De teller staat op 48 – and counting. VIVA’s Amanda sprak Marsha over de rollercoaster die dit nieuws teweeg-bracht en de reacties die ze kreeg van haar moeder, kinderen en (nieuwe) familie (zie VIVA 15). Ik heb even online gekeken naar reacties op Marsha’s verhaal. Die zijn gelukkig overwegend positief, maar een paar mensen konden het toch niet laten om iets vervelends te roepen’:

@AlexTechniek: ‘Weten ze eindelijk of ze met elkaar kunnen neuken.’

@RDJ134: ‘Ik heb net nog gemasturbeerd, op zo’n manier komt dit nieuws voor mij wel heel erg dichtbij.’

@rebro1: ‘Nou hoop ik niet dat ze op hem lijken.’

‘Ongelooflijk? Kennelijk voor velen toch niet. Victim shaming is een bekend fenomeen op social media. Waarom is het toch zo moeilijk om een beetje compassie te hebben met slachtoffers? VIVA’s Rhijja Jansen dook in de materie en kwam met interessante antwoorden. Kijk daarvoor snel in VIVA 15. Veel leesplezier en tot volgende week!’

Debby Gerritsen

Hoofdredacteur VIVA

