Hoofdredacteur Debby: ‘Wie haar mening geeft kan rekenen op een digitale bak stront’

Wanneer je een mening hebt en deze ventileert, kun je een tegenreactie verwachten. Want – believe it or not – niet iedereen zal het altijd met je eens zijn. Incasseren, luisteren en met goede argumenten discussiëren. Opvoedles nummer 1 in huize Gerritsen. Op social media geldt helaas een heel ander adagium. Wie haar mening geeft, of zich iets meer laat zien dan de ‘bedoeling’ is, kan rekenen op een digitale bak stront. Echte discussies worden nauwelijks gevoerd en wie het hardst schreeuwt, krijgt de meeste aandacht. Je bent een kutwijf of hoer en daarmee verstomt het gesprek meestal. Je moet een dikke huid hebben, wil je dit aankunnen. Persoonlijk heb ik geen zin of tijd om mij continu te mengen in het debat op Twitter of Facebook, maar ik ben eerlijk gezegd ook een beetje bang voor het leger reaguurders. Bang om het mikpunt van discussie te worden of in het oog van een storm te raken met een (te) uitgesproken mening of verkeerde opmerking. Bij een goede vriendin zag ik van dichtbij hoe snel dit kan gebeuren. Na een dikke vette fout in een publicatie (en vergeefse excuses) buitelde twitterend Nederland woedend over haar heen. De kolkende massa van woedende meningen wilde maar één ding: haar kop moest eraf. Toen ook een internationale celeb zich in het debat mengde, was de storm compleet. Ook VIVA’s Milou Deelen kent het klappen van de digitale zweep. Nadat Milou bij haar studentencorps Vindicat regelmatig voor slet werd uitgemaakt, besloot ze in actie te komen. Ze postte vorig jaar op Internationale Vrouwendag een filmpje met een duidelijk statement: slutshaming is niet oké. Het filmpje ging viral, met alle gevolgen van dien. In VIVA 38 sprak Milou met vijf lotgenoten over de gevolgen van online (slut)shaming. Een ding is duidelijk: wij zijn dit zat. Shame over!

Debby Gerritsen

Hoofdredacteur VIVA

