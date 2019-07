Hoofdredacteur Debby: ‘Wat is er eigenlijk mis met ‘geen zin hebben’?’

‘Sex – niet zeuren, zin maken’ riep Linda de Mol ruim vijftien jaar geleden op de cover van de allereerste LINDA. tegen vrouwen die altijd ‘hoofdpijn’ hebben. In 2014 verscheen zelfs het boek Dan maak je maar zin van haar hand en geen feministische haan die ernaar kraaide. Inmiddels lijken haar uitspraken hopeloos ouderwets, getuige het schavot waar YouTuber Jamie Li op werd gehesen na haar inmiddels beruchte uitspraak ‘Als je geen zin hebt, moet je zin maken’ in haar boek Sexy but tired but sexy. Of je er nou wel of geen zin in hebt, het onderwerp blijft een heet hangijzer. En niet alleen ín de slaapkamer.

Want laten we eerlijk zijn: seks is een feest, maar het kan ook gedoe zijn als je niet de juiste mindset hebt. Zweet, lichaamssappen, douchen… terwijl nét je favoriete serie op de buis is of de piepers op het vuur staan te pruttelen. Zin maken is niet voor iedereen zo vanzelfsprekend als voor newlyweds Katja Schuurman en Freek van Noordwijk die hun ontembare libido niet onder stoelen of banken steken. Maar daar horen we – behalve van Olcay Gulsen die vertelde dat een relatie zonder seks haar droom is – erg weinig over.

Veel seksen, het liefst elke dag een keer of drie, is de heilige graal. Weinig seks is een diskwalificatie van je relatie, zo lijkt het wel. Maar overschatten we de rol van seks niet enorm? Wat is er eigenlijk mis met ‘geen zin hebben’? VIVA’s Marloes Berghege, zelf ook ‘geen tijger die elke dag gierende zin heeft’, duikt vanaf pagina 24 in de materie en stuit op bijzondere verhalen.

Debby Gerritsen

Hoofdredacteur VIVA

Deze editorial is afkomstig uit VIVA 27-2019. Deze editie ligt vanaf 3 juli in de winkel. Je kunt de editie ook hieronder online bestellen.