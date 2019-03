Hoofdredacteur Debby: ‘We dachten uniek te zijn, maar gingen allemaal voor dezelfde local experience’

Tijdens mijn rondreis op het Zuid-Aziatische eiland Sri Lanka zag ik Sarah Chronis met haar vriend Kay Greidanus op het strand van het kustplaatsje Tangalle. We deelden, zo bleek later, ook nog hetzelfde hotel. Dat bestond uit een paar boomhutten en een klein restaurant waar je de lekkerste verse vis uit de zee kon eten. Sarah zag mij niet. We kennen elkaar niet persoonlijk en bovendien hou je gepaste afstand tijdens een vakantie. Maar ze viel mij direct op.

Ik ben niet zo snel starstruck, maar ook vanaf gepaste afstand is te zien dat Sarah een bijzondere vrouw is. Ze is eigenzinnig knap en oogt slim en zelfverzekerd. Geen wonder dat deze dame dit jaar iedereen om de tuin wist te leiden en zo de winnaar werd van Wie is de mol? (voor de niet WIDM-fans – zijn die er überhaupt? – Merel Westrik was de mol). In VIVA 13 doet Sarah een boekje open over WIDM, acteren en haar dertigersdilemma’s.

Sarah en ik waren overduidelijk niet de enige Nederlanders met Sri Lanka op onze bucketlist. Al in het vliegtuig naar Colombo struikelde ik over de reislustige millennials met – zonder uitzondering – een Lonely planet in de aanslag. We dachten uniek te zijn, maar gingen allemaal voor dezelfde local experience. Heel gek, want millennials laten zich toch juist niet in hokjes stoppen?

Nou, vooruit: in deze VIVA doen we een dappere poging. VIVA’s Fleur schreef voor VIVA 13 met haar vlijmscherpe pen een millennial-kwartet om je vingers bij af te likken. Disclaimer: je moet in het bezit zijn van een beetje zelfspot en humor. Maar dat is ons millennials wel toevertrouwd, toch?

Debby Gerritsen

Hoofdredacteur VIVA

Volg Debby ook op social media:

Instagram | Twitter

Deze editorial is afkomstig uit VIVA 13-2019. Deze editie ligt vanaf 27 maart in de winkel. Je kunt de editie ook hieronder online bestellen.