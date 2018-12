Hoofdredacteur Debby: ‘We zetten de polonaise in en dansen door tot het einde van 2018’

Yes! Het is weer zover: het spectaculaire sluitstuk van deze gezellige feestmaand december is in zicht! Zet de muziek maar aan, haal de discoballen uit het vet en grijp de schouders van de buurvrouw: we zetten de polonaise in en dansen door tot het einde van 2018. Want dat is de beste remedie tegen de donkere en koude dagen. Wij zijn alvast lekker begonnen. In VIVA 50 geven we de feestmaand een kickstart met een nummer vol glitter en glamour. In ons grote interview trappen we af met grappenmaker Nienke Plas (mét discobal). Nienke heeft al enorm veel succes met haar filmpjes op YouTube en staat binnenkort met haar eigen programma in het theater. Groot, groter, grootst. Ook bij feestnummer Tony Junior ontbreken de superlatieven niet. Zijn jeugd was turbulent, zijn tatoeages zijn enorm en zijn liefde voor Maan is groot. Zo groot zelfs dat hij tot ieders verbazing tijdens de opnames van Expeditie Robinson besloot zijn biezen te pakken om naar huis te gaan. Is het feestbeest getemd? Verder leggen we in VIVA 50 ons favoriete mannenpanel Noukhey Forster, Jorn Rohde en Christoffel Mesman de discobal-modetrend voor, gaan we op straat op zoek naar vrouwen met gevoel voor glamour en geeft VIVA’s beautyexpert Valérie de gouden tips voor een instant partygevoel. Want nu de zon amper nog schijnt, moeten we zelf een beetje shinen. Toch?

Debby Gerritsen

Hoofdredacteur VIVA

Deze editorial is afkomstig uit VIVA 50-2018. Deze editie ligt t/m 18 december in de winkel. Je kunt de editie ook hieronder online bestellen.

