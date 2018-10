Hoofdredacteur Debby: ‘Wat zou het een vooruitgang zijn als we Coming Out Day helemaal niet, óf juist met z’n allen, zouden vieren’

Op 11 oktober is het weer Coming Out Day. Een dag – die in 1988 voor het eerst werd gevierd in Amerika en in 2009 overwaaide naar Nederland – om de sociale acceptatie van LHBT’s te bevorderen. Een dag ook waarop LHBT’s gestimuleerd worden uit de kast te komen. Een mooi initiatief, want hopelijk komen we zo steeds dichter bij een maatschappij waarin iedereen gewoon zichzelf mag zijn. Al is het eigenlijk best gek dat hetero’s niet uit de kast hoeven te komen. Wat zou het een vooruitgang zijn als we Coming Out Day helemaal niet, óf juist met z’n allen, zouden vieren. Maar goed, zo’n feest is het nog lang niet. Want al denken we met z’n allen mega-tolerant te zijn, maar liefst eenderde van Nederland ziet liever geen zoenend gay koppel in het openbaar. Tenminste, geen zoenende mannen. Zoenende vrouwen lijken juist honing aan hun kont te hebben. Zo gaat actrice Hanna van Vliet niet eens meer naar heteroclubs, omdat ze daar niet ongestoord met haar vriendin kan zoenen zonder dat er een groepje jongens bij komt staan die, zoals ze zelf zegt, ‘zich nog net niet aftrekken’. De actrice, die nu te zien is in de serie ANNE+, spreekt voor VIVA 41 met schrijfster Hanna Bervoets over uit de kast komen, diversiteit in het medialandschap en hand in hand lopen op straat. Een gesprek dat vooral gaat over de noodzaak van lesbische rolmodellen én over acceptatie. Want daar schort het nogal aan in Nederland, zo vindt ook Man of VIVA Hassan Slaby. Zoals hij het zegt: ‘We zijn niet open-minded genoeg. Het is toch raar dat ik dat als Marokkaan moet zeggen?’

Debby Gerritsen

Hoofdredacteur VIVA

Deze editorial is afkomstig uit VIVA 41-2018. Deze editie ligt t/m 16 oktober in de winkel. Je kunt de editie ook hieronder online bestellen.

