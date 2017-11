Hoofdredacteur Debby: ‘Dat jonge vrouwen denken dat de gang naar de plastisch chirurg net zo normaal is als een bezoekje aan de tandarts, lijkt mij niet heel gezond’

Ik zie mezelf nog staan. Op dat oudejaarsfeestje waar ik een van de andere feestvierders met een stalen gezicht hoorde (en zag…) beweren dat zij niets maar dan ook níéts van botox of andere aanverwante cosmetische ingrepen moest hebben. Een vriendin verslikte zich spontaan in haar champagne en ook bij mij deed de ontboezeming een behoorlijke wenkbrauw fronzen (iets wat bij eerdergenoemde feestvierder zelf overigens fysiek onmogelijk was). Misschien niet eens zozeer vanwege de overduidelijke fillers in haar wangen en het feit dat ze wel erg kwistig met de botoxspuit in de weer was geweest. Maar vooral omdat ze er zo glashard om zat te liegen. Want nadat ontkennen jarenlang het credo was als het op cosmetische ingrepen aankwam (actrice Nicole Kidman verdient echt een Oscar voor haar performance op dat vlak) lijkt anno 2017 iedereen de schaamte voorbij, zo tekent ook journalist Fleur Meijer vanaf pagina 24 in VIVA 44 op. Kijk maar naar de (piepjonge) influencers die hun lippen voor de camera tot groteske proporties laten opspuiten (en er en passant tussen de ogen nog wat preventieve botox bij nemen). Ik heb eerlijkheid hoog in mijn vaandel staan, maar dat jonge vrouwen het idee krijgen dat de gang naar de plastisch chirurg net zo normaal is als een bezoekje aan de tandarts, lijkt mij niet heel gezond. Over de tandarts gesproken. Op het moment van schrijven, zit ik vanwege een beugel – en daarmee een gebit dat een grote open zenuw lijkt – al een week noodgedwongen aan de juices. Zo’n fan als de dames die we vanaf pagina 50 met hun favoriete sapje spotten, ben ik overigens niet: ik droom inmiddels zelfs van een bruine boterham met kaas. Maar met zo’n vitamineboost blijft de door Nederland zingende herfstgriep mij vooralsnog in elk geval bespaard. Dat dan weer wel.

Debby Gerritsen

Hoofdredacteur VIVA

Deze editorial is afkomstig uit VIVA 44. De editie ligt in de winkel van 1 t/m 7 november. Je kunt de editie ook hieronder online bestellen.