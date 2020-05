Goed eten zonder moeite: 3x gehaald en thuisbezorgd

Koken is leuk, maar soms is bankhangen en eten bestellen veel leuker. Deze te bestellen lekkernijen mag je niet missen! Dit is 3x gehaald en thuisbezorgd.

Brownie door de brievenbus

Ontbijt of lunch je gelukkig met eten van The Happiness Café in Eindhoven. Een aanrader is hun bananenbrood (tip: vries het in en je hebt elke dag een verse plak). Hun sea salted caramel brownies (per drie of vijf stuks) kun je als brievenbuspakketje door het hele land laten bezorgen.



thehappinesscafe.nl

Kom maar door Aziatisch/vegetarisch restaurant Bananas food shop in Utrecht biedt comfortfood in coronatijden. Kies je voor de huisgemaakte vegan kimchi met shiitake en rodekool? Wordt het de gebakken tempeh met pindakokossaus en cashews? Of ga je toch voor een poké bowl?

bananasutrecht.nl