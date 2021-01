Dit is geen fysieke bibliotheek, maar een virtuele. Maar dan wel van fysieke boeken. Snap je het nog? Via de gratis app van Bksy (spreek uit als: boeksie) kun je je eigen boeken uitlenen en die van anderen lenen. Maak verbinding met vrienden of bekenden om te zien welke boeken zij hebben. En als je dan toch bezig bent: je kunt je via de app ook aansluiten bij een boekenclub.

We kunnen steeds minder en de behoefte om te socializen wordt steeds groter. Deze drie online hotspots staan voor je klaar wanneer je behoefte heb aan een beetje gezelligheid op afstand. Online socializen is het nieuwe ding van nu, dus we kunnen er maar beter het beste van maken, niet?

Weet je nog: een feestje bij iemand thuis waar je van kamer naar kamer loopt om te socializen? Dat kan met Hophop! Via hun website kun je videobellen met vrienden, collega’s en familie in verschillende virtuele kamers. Met de map naast de videocalls kun je navigeren tussen de ruimtes. Superhandig, want zo hoef je niet met z’n allen door elkaar te praten.

Knappe koppen

Nu we niet naar de kroeg kunnen voor een pubquiz of borrel, halen we dat gezellige gevoel gewoon in huis met de Thuispubquiz. Speel het samen met vrienden, vriendinnen of familie online voor een ideaal avondje online socializen. Of trommel je huisgenoten op voor een ouderwets gezellig avondje quizzen. Via Spotify, hun website of andere podcastapps kun je om de donderdag (gratis) een nieuwe quiz vinden.



thuispubquiz.nl

