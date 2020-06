Als je naar de foto’s kijkt zou je bijna niet geloven dat deze leuke huisjes in Nederland staan. En nog leuker: jij kunt er in overnachten! Dit is 3x nachtje in de natuur.

Klein maar fijn

Je hoofd leegmaken? Even opladen of gewoon lekker relaxen? Dat kan in dit bijzondere tweepersoons (tiny) huisje op de Veluwe. Klein ja, maar tóch inclusief barbecue, hangmatten en een hottub.



origineelovernachten.nl

Huisje van karton Deze duurzame lodge in Dordrecht is gemaakt van gerecycled karton. Doordat de deuren helemaal open kunnen, leef je echt buiten. Er is geen wifi of warm water: back to basic dus. Douchen doe je in het sanitairgebouw van de camping.

supertrips.nl