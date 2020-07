Zo heb je een heerlijk drankje en een prachtig uitzicht, dubbel genieten dus! Dit is 3x het dak op.

Op het dak van Bleyenberg aan de Grote Markt in Den Haag kun je lekker cocktails én hapjes wegtikken. ‘Bij ons kan iedereen de top bereiken’, zeggen ze zelf – en dat is een verdomd mooie plek, zeggen wij.

Op de zevende verdieping van het Volkshotel in Amsterdam vind je Canvas. Deze rooftopbar is een perfecte plek voor een ijskoud biertje aan de houten picknicktafels. Mooi weer op komst? Zorg dan dat je er snel bij bent, want dit terras zit bijna altijd vol – ook coronaproof.

Voor een borrel en meer

In Arnhem is vorig jaar een nieuw terras geopend op het dak van cultureel centrum Rozet: Dak 5. In de zomer worden hier ook pilateslessen en workshops gegeven, zoals creatief schrijven en Delfts blauw schilderen. Kijk op de website voor actuele informatie.



dak5.nl

What we like komt uit VIVA-2020-27. Dit nummer ligt t/m 7 juli in de winkel of kun je hier online bestellen.

