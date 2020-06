Niets geeft een vakantiegevoel als een vakantiehuisje aan de zee. Ook in Nederland heb je romantische strandhuisjes (of zelfs villa’s) met prachtig uitzicht op de golven. Wij hebben er een paar verzameld die zeker een bezoekje waard zijn. Dit is 3x slapen aan de zee.

Strandvilla

Wakker worden in een heuse villa, midden in de duinen met uitzicht op zee: het kan aan de Noordzee, vlak bij Hoek van Holland. Na het ontbijt is er genoeg te doen: kies een van de vele fiets- en wandelroutes of ga het water op. Ook leuk: met de kusttram ben je zo in Den Haag, Rotterdam of Delft voor een dagje shoppen en cultuur snuiven.



roompot.nl/slapen-op-het-strand/