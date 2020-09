Vegans en vegetariërs opgelet: bij deze restaurants eet je de lekkerste vegaburgers. Ook voor vleesliefhebbers zijn deze burgers het proeven waard.

100% vegan

Een sappige burger met een milkshake on the side (met of zonder tic) en dát helemaal plantaardig. Klinkt te mooi om waar te zijn? Is het niet! Proef zelf maar bij Deer mama, vegan mylk & burger bar in hartje Amsterdam. Trouwens ook hét adres voor verrukkelijk vegan ijs in alle smaken van de regenboog.



deermama.nl

Alle gerechten bij Rozey in Rotterdam zijn vegetarisch, dus ook de burgers; van de Mexicaanse tot de klassieke miniburger met cheddar, burgersaus, tomaat, sla en augurk. Voor een schappelijk all-in prijsje kun je hier van alles proeven en bestellen. Ook de drankjes zijn bij de prijs inbegrepen.

rozey.nl