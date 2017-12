Deze plekjes in Ankara mag je écht niet missen

Sıla Ertunç (23) studeert politicologie en bestuurskunde. Ze groeide op in de Turkse kustplaats Izmir, maar verhuisde dertien jaar geleden met haar ouders naar de bruisende hoofdstad Ankara. In VIVA deelt ze haar favo plekken.

Wat maakt Ankara zo bijzonder?

‘Het is een fantastische stad! Ankara bruist en er is altijd wel iets te beleven. Vooral ’s avonds als alle lichtjes branden, geniet ik enorm. Zelfs het razende verkeer is dan mooi. Ankara telt zo’n vijf miljoen inwoners. Om tot rust te komen ga ik naar een van de vele natuurparken buiten de stad. Mijn favoriet is Egriova Yaylası, een prachtig gebied waar ik in de weekenden vaak ga kamperen. Er is daar geen bereik, dus mijn telefoon staat uit. Ultieme me-time!’

Wat is typisch Ankara?

‘Ankara is een stad met veel geschiedenis. Het barst er van de Romeinse, Byzantijnse en Ottomaanse archeologische overblijfselen. Het centrum bevindt zich op een 150 meter hoge, rotsachtige heuvel. Hier vind je verschillende ruïnes, waarvan de Augusteum de meest indrukwekkende is. Ga ook zeker even naar het kasteel: Ankara Kalesi. Die hele buurt is de moeite waard, met kleine, kronkelende straatjes. Daarnaast is Ankara dé stad voor studenten; er zijn maar liefst zestien universiteiten. Dus ook wat dat betreft zit ik hier goed!’

In welk gedeelte van de stad woon je?

‘In Çankaya, waar het stikt van de zakencentra, overheidsgebouwen en winkelcentra. Het is een oude wijk die heel modern oogt. Zodra ik één stap buiten de deur zet, sta ik midden in de drukte. Van koffietentjes tot hippe, kleine restaurantjes: alles is er.’

Wat is de place to be?

‘De buurt rond de straat Tunalı Hilmi. Iedereen kan hier een plek vinden om plezier te hebben, te studeren of te ontspannen. Je ziet er dan ook mensen van alle leeftijden. In de smalle zijstraatjes zijn cafés en goede restaurants, heel gezellig. Ook als je er in je eentje opuit gaat, heb je een onvergetelijke avond: je ontmoet hier altijd wel nieuwe mensen.’

Wat doe jij het liefst in het weekend?

‘Ik ga bijna elke avond naar Tunalı Hilmi Caddesi en ook in de weekenden ben ik er vaak te vinden. Dan drink ik een biertje, wodka of martini in de Bonobo pub. Vroeger ging ik ook vaak dansen in deze buurt. Dus hou je van uitgaan, dan moet je hier zeker heen.’

Cultuur snuiven

Anıtkabir ‘Dit is het mausoleum van Mustafa Kemal Atatürk, leider van de Turkse Onafhankelijkheidsoorlog en oprichter van de Republiek Turkije. In het bijbehorende museum zijn Atatürks persoonlijke bezittingen te zien.’

Atakule ‘In deze 125 meter hoge toren zitten restaurants met prachtig uitzicht en beneden vind je een winkelcentrum met bioscoop.’

Eten

Papazın Bağı ‘Voor een drukke stad als Ankara is deze overwoekerde theetuin uniek. Aanrader!’ papazinbagi.biz

Cafemiz ‘Cafemiz, dat ‘ons café’ betekent, is een van de oudste cafés van Ankara en heeft de allerbeste Turkse ontbijtjes’.

Kıtır ‘De drukbezochtste en leukste plek voor een biertje na je werk. Bestel vooral kokoreç, een grillgerecht van geit of lam. Die is hier het lekkerst.’

Özçelik Aspava ‘Hier eet ik altijd de SSK, een soort burrito met döner, tomatensaus, kaas en ui. Ze zijn 24 uur per dag open, dus ook na een avondje stappen kun je hier voor heerlijke kebab terecht.’

Mezzaluna ‘Wie dol is op de Italiaanse keuken moet bij Mezzaluna zijn. Heel gezellig en niet duur. Perfect voor een avondje met vrienden.’

Park life

Kuğulu Park ‘Dit idyllische parkje ligt om de hoek van mijn appartement en heeft een grote vijver met eenden, ganzen en zwanen: kuğulu, het symbool voor Ankara.’

Göksu Park ‘Dit park met een enorm meer bevindt zich in hartje centrum. Je kunt er heerlijk wandelen en ook waterfietsen. Tip: neem een mand met lekkers mee. Vooral in de zomer kun je hier picknicken als de beste.’

Eymir Gölü ‘Even genoeg van alle drukte? Op slechts twintig kilometer van de binnenstad geniet je van natuur en rust bij het Eymir-meer. Trek stevige wandelschoenen aan, want een rondje om het meer kost je ongeveer twee uur. Neem een welverdiende, uitgebreide lunchpauze in een van de vele restaurantjes met uitzicht op het ongerepte natuurgebied.’

Egriova Yaylası ‘Natuurliefhebbers mogen dit park niet missen. Met majestueuze bossen en een reusachtig meer is dit de perfecte plek om te kamperen en ontstressen.’

Daar is dat feestje

Bonobo ‘Een klein, knus café waar je kunt relaxen met vrienden. Met een klassieke martini erbij is je avond in de Bonobo pub compleet.’

Sess ‘M et reusachtige kroonluchters en witte loungehoeken is Sess in het Hilton hotel dé club in Ankara waar je moet zijn geweest. Prijzig, maar het is je bezoek zeker waard.’

6:45 KK ‘Van themafeesten tot optredens van bekende artiesten: 6:45 KK is de place to be voor feestbeesten.’

Beeld: iStock