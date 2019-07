Ice, ice baby: 3x de lekkerste ijsjes

Mis jij het zomerse weer ook alweer zo? We feel you. Toch is dat geen reden om geen ijsjes meer te eten. Wij zetten de allerleukste ijssalons op een rij. 1. Give me a break Het is een begrip in Tilburg en omstreken: IJssalon Intermezzo. Zoals de naam al zegt, zorgt hun Italiaanse ijs voor een rustpunt. Bij de eerste hap vergeet je alles om je heen. Ze maken hun ijs én milkshakes van vers fruit en Belgische chocolade, en er zijn suiker- vrije en vegan varianten. 2. Op een stokje IJsmanschap in Amsterdam-West is de eerste salon in Nederland waar je ice cream popsicles kunt halen. Hun bestsellers: kokos mango, witte chocolade met framboos en chocolade-hazelnoot. Woon je niet in de buurt van Amsterdam? De ice cream popsicles zijn ook in sommige supermarkten te koop. 3. IJskampioen

Rotterdammers weten dat je voor het beste ijs bij De IJssalon op de Meent moet zijn. Eigenaar Robin Alting is meervoudig Nederlands kampioen ijsbereiding en gebruikt uitsluitend pure producten. O, en ook de kokosmakronen zijn te lekker om te laten liggen.

Beeld: iStock