Voor ieder wat wils: 3x de leukste hotspots om cadeaus te shoppen

Heb je een cadeautje nodig, maar ben je niet zo goed in zoeken? Bij deze drie shops heb je gegarandeerd prijs. De meest uiteenlopende hebbedingetjes vind je hier. Let’s shop.

1. Lekker keten

Keet aan de Oppert in Rotterdam is een winkel, café én pop-up store. Na een goede kop koffie op hun terras kun je los. Ze hebben er hebbedingen van nieuwe webshops en labels. En Rotterdamse wafels waar je zeker nog een keer voor terug wilt komen.

keetrotterdam.nl

2. Nootvoorraad

Nog zo’n winkel met goede koffie én goede cadeaus, maar nu in Zwolle. Bij binnenkomst in mixstore Pistache zie je meteen hoe uiteenlopend het aanbod is. Je vindt er alles, van sieraden tot fietsen. Probeer hier maar eens zonder aankopen de deur uit te lopen.

pistache-zwolle.nl

3. Winkelwanderland

Als je houdt van bijzondere items, is dit de place to be. Bij Lost in Wanderland in Arnhem shop je woonaccessoires, vintage spullen, kleding en unieke cadeaus. Een winkel om lekker in te verdwalen. Al stap je alleen maar even binnen om inspiratie op te doen.

lostinwanderland.nl

Dit artikel komt uit VIVA-11, deze editie ligt t/m 19 maart in de winkel of bestel ‘m hieronder.