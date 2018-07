Igmar Felicia: ‘Toen het geloof wegviel, ben ik echt even los gegaan op het gebied van drank en seks’

Hij krijgt na de zomer zijn eigen avondshow bij Qmusic, maar in de liefde hoeft het van Igmar Felicia (27) allemaal zo volwassen nog niet: ‘Ik date niet, heb niks met Tinder en al die shit, maar als er een knap meisje naar me toekomt…’

Tekst Milou Deelen | Foto’s Maaike van Haaster

Je groeide op in een jehovagezin, totdat je ouders gingen scheiden en jullie uit het geloof stapten. Heeft dat jehovaverleden invloed op je leven?

‘Het heeft een grote invloed op mijn leven. Toen ik zestien was, stopten we plotseling met het Jehova’s getuige zijn, en tegelijkertijd met in God geloven. Ik had geen houvast meer, wist niet goed wat nu mijn normen en waarden waren. Als Jehova’s getuige vier je geen feestdagen. Ineens vierden we wél kerst, sinterklaas en mijn verjaardag. Ik hoefde niet meer twee keer per week naar de kerk en met de bijbel langs de deuren. Ik was op mezelf aangewezen en daar heb ik drie jaar lang mee geworsteld. Ik heb mijn afleiding toen gezocht in andere dingen.’

In een interview met jou in LINDA. werd je neergezet als iemand die een leven vol drank, drugs en seks achter de rug heeft. Zocht je daar je afleiding in?

‘Nou, ik heb één keer drugs geprobeerd, zo heftig was het allemaal niet. Maar afleiding zocht ik wel. Ik mocht bijvoorbeeld nooit alcohol drinken van mijn ouders. Terwijl mijn vrienden allemaal volop aan het experimenteren waren. En ik mocht niet met seks bezig zijn, maar dat was ik net zoals iedere puber natuurlijk wel. Ik leidde een soort van dubbelleven. Op school was ik een totaal andere Igmar dan thuis. Ik schaamde me tegenover mijn klasgenoten dat wij thuis anders waren – ik was niet open over mijn geloof. Toen het geloof uiteindelijk wegviel, ben ik wel een stapje verder gegaan dan anderen en ben ik even echt los gegaan op het gebied van drank en seks. Eíndelijk mocht ik ook doen wat mijn vrienden deden, maar daar moest ik wel mijn weg in vinden.’

Welke rol speelt religie nu in je leven?

‘Dat laat ik een beetje in het midden. Mocht er een God bestaan, dan moet hij toch vanaf boven zien dat ik altijd mijn best heb gedaan in mijn leven. Maar als hij het niet eens is met hoe mijn levensstijl nu is, weet ik niet of het mijn God is.’

Na de scheiding verhuisde je vader naar Curaçao. Wat vond je daarvan?

‘Het was een heel lastige periode. Ik voelde me in de steek gelaten door mijn vader, die ook niks meer liet horen. Daardoor had ik een grote middelvinger naar de wereld. Ik dacht: wie gaat mij nu vertellen hoe of wat ik moet doen, als mijn vader kennelijk gewoon kan weggaan? Ik heb hem negen jaar niet gezien en gesproken, maar afgelopen december heb ik hem op Curaçao opgezocht, en dat was heel fijn. We spreken elkaar niet dagelijks, maar dat is prima.’

Je postte laatst een oude brief op Twitter waarin je moeder werd gewaarschuwd dat je niet goed je best deed op school. Hoe vond je het op school?

‘Ik was heel recalcitrant en ben wel vier of vijf keer geschorst. Ik was die drukke jongen die altijd doorpraatte als we stil moesten zijn. Mijn klasgenoten vonden me wel een goede gast, maar begrepen mijn drukte niet. Mijn beste vriend bleef zitten toen ik naar 5 havo ging. Hij zei: ‘Waarom zak je niet voor je eindexamen? Dan kunnen we nog een jaar samen op school zitten.’ Het was precies in de periode dat mijn vader vertrok, de middelbare school was mijn enige houvast. Ik heb toen op mijn eindexamen expres foute antwoorden ingevuld, zodat ik zou zakken.’