I’m bringing sexy back: zo geef je je seksdrive een boost

Is het alweer een tijdje geleden dat je zin had om los te gaan in bed? Met deze vijf tips geef je je seksdrive een boost!

Wanna make you sweat

Lichaamsgeur een enorme turn-off? Volgens een studie gepubliceerd in The journal of neuroscience is het juist een afrodisiacum. De geur van je partner − en dan vooral after work-out zweet − zou namelijk zorgen voor opwinding. Nóg een reden om naar de sportschool te gaan.

Love potion

Schenk jezelf (en je partner) een glas wijn in voor jullie richting de bedstede gaan. Polyphenol, een antioxidant dat voorkomt in rode wijn, verwijdt de bloedvaten én stimuleert de bloedtoevoer naar je erogene zones. Ook mannen hebben er baat bij: rode wijn zorgt voor een toename van testosteron. Hou het trouwens wel bij één glaasje, want te veel alcohol werkt averechts op het libido.

Namastay in bed

Als je dan toch al in de sportschool bent, pak dan vooral een yogalesje mee. Onderzoekers lieten vrouwen twaalf weken achtereen yogasessies volgen en vroegen hen voor en na deze periode naar ‘sexual functions’ als verlangen, opwinding, orgasme en bevrediging. Maar liefst 75% van de vrouwen gaf aan dat hun seksleven na deze periode was verbeterd. Namasté.

Ingedut seksleven

Dat voldoende slaap belangrijk is voor je humeur en energielevel is geen nieuws. Maar onderzoek van de Universiteit van Michigan laat ook een verband zien tussen slaap en libido. Vrouwen die langer slapen ervaren een groter seksueel verlangen en meer genitale opwinding dan vrouwen die ’s nachts minder uren maken. Slapen was nog nooit zo spannend.

Dan maak je maar zin!

Tuurlijk moet je nooit iets doen wat je niet wilt. Dat gezegd hebbende: soms kan het goed zijn om toch in te gaan op de avances van je partner of zelf het initiatief tot seks te nemen zonder dat je per se gierende zin hebt. Seks zorgt er namelijk voor dat je testosteronspiegel omhoog gaat waardoor je weer meer zin in seks krijgt. Oftewel: hoe meer seks je hebt, hoe meer seks je wilt.

Tekst: Hanneke Seesing | Foto: Stocksy