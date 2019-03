Twee meter en drie centimeter is ie. Mijn hoofd komt net tot zijn oksels. Maar dat zie je toch niet, liggend. Voordat we onder de lakens kruipen, eten we eerst een broodje in de hotelbar, alwaar ik Frans – tot zijn grote ergernis – uithoor over z’n stukgelopen relatie.

Tekst: Tatum Dagelet | Beeld: Rachel Schraven

Je weet wat er gaat gebeuren? We gaan zo samen in bed liggen.

‘Ik ga ervan uit dat ik het gewoon overleef.’

Wie ligt er tegenwoordig naast je, in bed?

‘Haha, je duikt meteen erin! Ik lig vooral heel veel met mezelf in bed. Tweeëneenhalf jaar geleden ben ik gescheiden.’

Woon je alleen?

‘Ja, de kinderen zijn de helft van de tijd bij me. Ik ben net verhuisd, iets buiten Amsterdam. Ik woon aan het water, met een voortuintje, een achtertuin…’

Oh, een huisje buiten de stad met een achtertuin… Daar kan best een vrouw bij.

‘Dat is een idee wat jij hebt, maar niet mijn idee. Als jij insinueert dat ik een vrouw nodig heb, denk ik: maak je vooral zorgen om je eigen achtertuin. Ik ben oké. Alles is precies zoals ik het hebben wil. Niemand hoeft zich zorgen te maken over mij. Nooit niet. Op geen enkel vlak.’

De meeste mannen met kinderen vinden het wel handig als er een vrouw in hun leven is.

‘Waarom? Ik kan alles zelf: koken, boodschappen doen, strijken, wassen… Tuurlijk er zijn altijd dingen die een vrouw beter kan. Ik heb veel moeite met het haar doen van mijn dochter: ik kan een paardenstaart bovenop maken en that’s it. Ik zou graag mooie vlechten willen kunnen maken. Lijkt me stoer als je dat kan, als man. Dat moet ik gewoon trainen. En er zijn heus wel vrouwen in mijn leven, maar dat betekent niet dat ik met een vrouw in één huis moet wonen. Ik ben negen jaar getrouwd geweest en nog steeds heel goed bevriend met Daniëlle, ze is mijn beste vriend. Voor ons werkt het perfect dat we niet samenwonen en daardoor kunnen we samen ouders zijn, samen leuke dingen met de kinderen ondernemen en nog samen op vakantie gaan. Samenwonen vind ik hartstikke leuk, maar ook echt een opgave. Wat is er mis met alleen wonen?’