In bed met Hans Klok: ‘Ik schijn een hoog pornogehalte te hebben’

Sinds hij terug is in Nederland, wil iedereen wat van Hans Klok. Maar Tatum is de gelukkige die met hem onder de lakens mag kruipen.

Hans, wat heb je toch mooi lang haar…

‘Gelukkig nog wel, ja. Maar vanmorgen zat het veel beter.’

En hoe is het met je toverstafje?

‘Goed, haha! Die doet het gelukkig nog.’

Mag het publiek nog gaan genieten van jouw toverstafje, of alleen jouw vriend Dann? Ik las namelijk ergens dat je een punt zet achter je illusionistencarrière…

‘In een interview had ik het over een ‘voorlopig afscheid’. De pers nam het zodanig over dat ik er helemaal mee stop. Dat is niet zo: performen vind ik het állerleukste om te doen. Ik heb ook niet zelf besloten voorlopig te stoppen, dat is voor ons besloten. Zo zie je maar: de afhankelijkheid van live performing is grillig, dat ondervindt momenteel iedereen in het vak. Het is de vraag wanneer er weer wat kan, maar in elk geval heb ik een contract getekend om in december shows te geven in het Kerstcircus Haarlem: tegen die tijd moet er toch wel weer wat goeds zijn? Intussen ben ik druk bezig met andere dingen. Samen met producent Erik van der Hoff ontwikkel ik een familiedramaserie. Daarin speel ik mezelf en moet ik allerlei mysterieuze zaken oplossen. Andere acteurs spelen mijn manager, mijn assistente… uit het leven gegrepen dus. De voorbereidingen kosten zeker een jaar, momenteel voeren we veel gesprekken. Het idee is ontstaan doordat ik ging nadenken over hoe ik een draai aan mijn carrière kan geven om ook een wat jonger publiek aan te boren. Want fysiek is mijn werk echt heel zwaar: ik weet niet hoe lang ik het volhoud. En op straat merk ik dat kinderen mij vaak ook herkennen, ze zien me toch als een soort van… tovenaar.’

Sinds oktober ben je terug je in Nederland, maar eigenlijk zou je tien jaar in Las Vegas optreden. Spatte jouw jongensdroom uiteen?

‘Optreden in Vegas was inderdaad een jongensdroom. Ik ben altijd verliefd geweest op Las Vegas, alleen de naam al vind ik heel cool. Maar misschien romantiseer ik het een beetje. Mijn vriend Dann zegt dat ik verliefd ben op het oude Las Vegas, toen Siegfried & Roy en Elvis Presley daar nog stonden. Dat kan best kloppen. Als klein jongetje wilde ik later met een grote show op tournee gaan en dat is ook gebeurd, dus wat dat betreft is mijn leven tot nu toe al een jongensboek geweest. Maar wat ik heel jammer vind, is dat ik nu nooit zal weten of ik écht had kunnen doorbreken in Vegas. In 2007 had ik er al zes maanden opgetreden en in 2019 tekende ik een contract voor tien jaar. In Vegas zijn de eerste twee jaar cruciaal: dan is het erop of eronder. Het had ook kunnen zijn dat ik na anderhalf jaar zelf de handdoek in de ring had gegooid, maar het leek veelbelovend, want na acht maanden optreden kwam eindelijk die échte publiciteit: ik mocht te gast zijn bij Ellen DeGeneres. Ik helemaal blij, want zulke publiciteit heb je daar echt nodig om een groot publiek aan te trekken. Op 13 maart zat ik met mijn team in die show en twee dagen later… ging alles op slot en zijn we nooit meer opengegaan.’

Hoe was het om in het hysterische Vegas te wonen?

‘Vegas is inderdaad gekmakend. Dann en ik zaten ver van de strip af, dan is het nog wel te doen. We woonden in een gated community: dat zijn een soort Center Parcs-achtige huisjes met in het midden een groot zwembad met fitness, en een groot hek om het terrein. Zo woont iedereen daar, want er is best veel criminaliteit. Alles doe je met de auto, dat vind ik jammer, want ik loop heel graag. Een bakker, slagerij of groenteboer heb je daar niet: alle boodschappen haal je bij een grote supermarkt. Ik ben er wel achter gekomen dat ik de Nederlandse kneuterigheid juist heel leuk vind.’

Blijf je nu voorgoed in Nederland?

‘Het is een voorlopig afscheid van Amerika, ik heb nog altijd The American dream. Maar of ik daadwerkelijk terugga, valt nog te bezien, want het was niet makkelijk. De start verliep al moeizaam. Ik zat daar met mijn hele team, mijn hele decor was verscheept en toen moesten we nog vier maanden wachten voordat het Excalibur Hotel theater, waar we optraden, startklaar was. Dat was nog best een leuke tijd, omdat je ergens naar uitkijkt. Vervolgens bleek het moeilijk om publiek te vinden. In totaal hebben we anderhalf jaar in Vegas gezeten: nadat alles op slot ging, heb ik nog zes maanden gewacht in de hoop dat alles weer open zou gaan. Op een gegeven moment zei mijn investeerder Marcel Boekhoorn, met wie ik het avontuur ben aangegaan: ‘Kom nou maar gewoon terug naar Nederland.’ Wie weet ga ik het ooit nog een keer proberen in Amerika, maar voor nu heb ik de bakens verzet. En gelukkig ben ik een erg relativerend mens. Geluk zit in jezelf.’

Tekst: Tatum Dagelet | Foto’s: Maaike van Haaster

