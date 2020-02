Willie Wartaal: ‘Ik denk dat ik nooit helemaal doe wat ik écht zelf wil’

‘Licht uit, neuken!’ aldus WiWa nadat hij keurig de lakens fatsoeneerde. VIVA’s Tatum dook in bed met de rapper met een grote mond, klein hartje en hoog knuffelbeergehalte.

In VIVA van deze week interviewt Tatum Dagelet Willie Wartaal over het gezinsleven, de band met zijn moeder en natuurlijk zijn toekomst als rapper.

Net zoals in jouw SLAM!-programma Statements leg ik stellingen voor waarop jij moet reageren.

‘Oké, heb je goede statements?’

De eerste: ik ben heel goed in bed.

‘Ik denk het wel, want ik heb veel kunnen oefenen. Als je op een gegeven moment een bekende rapper bent, gooien de vrouwen zich op je, dat is echt waar.’

Vrouwen die zich op je gooien… hoe werkt dat?

‘Mensen die hun eigen leven saai en normaal vinden, kunnen van iemand anders denken: hé, die heeft geen saai of normaal leven. En dan gooien ze zich daar op. Zo gaat dat, denk ik. Kijk, in het begin van De jeugd traden we nog heel veel op, soms drie of vier keer op een avond. Nou, dan kon ik drie of vier verschillende meisjes op één avond krijgen. En soms deed ik dat ook wel.’

Je lag drie of vier keer op een avond te wippen?

‘Op een gegeven moment werd ik lui en liet ik ze alleen maar pijpen.’

Haha! En die vrouwen verwachtten geen tegenprestatie?

‘Nou nee, want… ik merkte dat het een bepaald soort meisjes was die dat doen.’

Het waren fans van je?

‘Of ze specifiek fan van mij waren of van bekende mensen in het algemeen, weet ik niet. Of misschien waren ze geen fan van hun eigen leven, kan ook. Daar wil ik niet te lang over nadenken, meestal ben ik ook maar een innocent bystander.’

Maar hoe ging dat dan: stonden ze je op te wachten na een concert?

‘Sommigen zijn tijdens het optreden al bezig met oogcontact maken. Zo kun je op een gegeven moment herkennen wie ervoor openstaat. Of ze kwamen naar de kleedkamer…’

Hoeveel jaar heb je je op die manier laten pijpen?

‘De eerste vier jaar van De jeugd of zo. Toen alles nog nieuw was en ik dacht dat ik daar zin in had.’

En wanneer ontmoette je jouw huidige vriendin Daurinda?

‘Ik ben slecht in tijd, weet je. Volgens mij zijn we negen jaar samen. We ontmoetten elkaar in Millers, een club in Den Haag waar ik na een show een keer random belandde. Echt een kuttent. Ze kwam op me af en vroeg: ‘Hé, wat doe jij hier?’ Zij vond het ook een kuttent. Die hele nacht hebben we gechild en uiteindelijk heb ik haar telefoonnummer gekregen, na veel vragen.’

Was zij ook een fan?

‘Ik denk dat ze wel fan was van De jeugd, maar ik merk dat ik het gewoon een beetje moeilijk vind om toe te geven dat ik met een fan ga. En inmiddels zijn we al zo veel jaar samen en heeft ze ook gezien dat Willie Wartaal niet alles is.’