In vertrouwen: ‘Zijn blauwe ogen zou ik van meters afstand herkennen, dacht ik’

Laura (27) wist wel dat haar nieuwe vriend een broer had, maar het was nooit de bedoeling om hem van zo dichtbij te leren kennen.

‘Ik heb weleens gehoord over de streken die eeneiige tweelingen uithalen met hun omgeving. Dat ze er een sport van maakten om elkaars plek in te nemen, bijvoorbeeld tijdens proefwerken voor vakken waar de een beter in is dan de ander. Ik hoorde zelfs een keer een verhaal dat een meisje de plek van haar zus had ingenomen bij het theorie-examen, terwijl zij haar rijbewijs al had. Of over een tweeling die een willekeurig rijtje van cijfers onder de tien hadden verzonnen en in hun hoofd gestampt, zodat ze anderen op verzoek konden overtuigen van hun ‘telepathische gaven.’ Hartstikke lollig natuurlijk. Maar het geintje dat Floris mij heeft geflikt, is wat minder hilarisch…’

Alle charmes in de strijd

‘Ik ken Thijn van tennis en had al maanden een crush op hem, maar hij woonde samen met een ander meisje. Toch zocht hij steeds vaker mijn gezelschap op. Na de training bleven we regelmatig samen hangen aan de bar, en onze gesprekken werden steeds persoonlijker. Zo kwam ik er ook achter dat zijn relatie niet zo lekker liep. Hartstikke rot voor hem natuurlijk, maar stiekem was ik best blij dat hij dat zo openhartig vertelde. Dit bood perspectieven, dacht ik. Natuurlijk wilde ik niet stoken in een goede relatie, maar ik zag er niet zo heel veel kwaad in om een slechte relatie net even dat zetje te geven dat nodig was. Het was tenslotte niet alsof er kinderen in het spel waren, dat had het wel een andere situatie gemaakt. Ik gooide al mijn charmes in de strijd, maar Thijn leek het niet echt te merken. Hij werd steeds depressiever, wat voor mij de bevestiging was dat het echt het beste voor hem was als hij zo snel mogelijk van zijn krengerige vriendin af was. Lekker kort door de bocht inderdaad, maar in zo’n situatie denk je natuurlijk het liefst zo veel mogelijk in je eigen straatje.’

Echt verliefd

‘En ik kreeg wat ik wilde: kort daarop vertelde Thijn dat hij weg was bij zijn vriendin. Natuurlijk stond ik met open armen klaar om hem te troosten. Er hing al een hele tijd een enorme spanning tussen ons, en ik verwachtte niets minder dan een fantastische eruptie toen we eindelijk samen in bed belandden. Jammer genoeg bleken mijn verwachtingen iets te hooggespannen. Hoewel ik Thijn een ontzettend lekker ding vond, waren zijn bedprestaties op zijn minst wat eentonig te noemen. Of je moet een Duracell-konijn dat na afloop snikkend in je armen ligt het toppunt van bevrediging vinden. Dit klinkt ontzettend lullig, maar zo bedoel ik het niet. Ik was echt verliefd op Thijn en ik begreep dat het raar is om na een lange relatie voor het eerst seks met een ander te hebben. Je moet toch wennen aan een vreemd lichaam, en Thijn had ook niet onder stoelen of banken gestoken dat hij tijd nodig had om zijn voorbije relatie een plekje te geven. Het feit dat hij zo gevoelig reageerde, maakte me eigenlijk nog verliefder. Natuurlijk stap je niet zomaar over een relatie van twee jaar heen, vond ik. Hij had gewoon wat tijd nodig, en ondertussen zou ik er alles aan doen om hem zijn ex zo snel mogelijk te laten vergeten.

Helaas bleek dat ik daar iets te simpel over had gedacht. Gevoelige mannen? Helemaal prima. Maar ik werd er gek van dat Thijn het nog zo vaak over Saskia had. Als we gezellig uit eten waren, zei hij dat Saskia zo goed Italiaans kon koken. Gingen we naar de film, dan haalde hij herinneringen op aan de Quentin Tarantino- of horrormarathons die ze regelmatig hielden. Ik lachte altijd maar een beetje als een boerin met kiespijn als hij weer eens zo’n ‘leuke herinnering’ met me deelde. Het zou vanzelf wel minder worden, hield ik mezelf voor.’

