Met al haar twijfels over haar relatie kon Danielle (29) terecht bij haar beste vriendin Nicole. Verstandige Nicole die altijd met goede raad klaarstond. Al had Danielle die beter niet kunnen opvolgen.

‘Het enige waar ik de laatste tijd nog aan kan denken is Julian en Nicole. Hoe ze samen zoenen, stoeien, van die ‘alleen wij snappen de grap’-humor hebben en lachen. Misschien wel over mij. Hoewel ik weet dat het onwaarschijnlijk is, dat het niet zulk soort mensen zijn, kan ik niet voorkomen dat ik bij die gedachte een intense haat voel. Zo heftig, dat ik er zelf van schrik.’

Ideale schoonzoon

‘Voor de buitenwereld is het misschien moeilijk te snappen. Vooral als ik er bijvertel dat ik degene ben die de relatie met Julian heeft verbroken. Niet omdat die slecht was, maar omdat ik constant twijfelde. Julian is een lieve jongen. Absoluut geen sulletje, maar lief in de zin van betrouwbaar. Type ideale schoonzoon.’

‘In onze relatie voelde ik me vanaf het begin af aan gewoon heel zen. Alleen soms twijfelde ik over dat ‘zen’-gevoel. Was dat eigenlijk niet meer een ‘meh’-gevoel? Het was zo anders dan met mijn eerste vriend, Robin. Met hem botste ik, en hij was eigenlijk ook niet echt aardig. Maar ik had wel voortdurend het gevoel had dat ik niet van hem af kon blijven. Heel cliché, ik weet het.’

‘Ik durfde er bijna niet over te praten, behalve met mijn beste vriendin Nicole’

‘Het enige moment waarop ik datzelfde gevoel bij Julian had, waarop ik echt warm voor hem liep, was als ik bijvoorbeeld met hem op een feestje was en merkte hoe anderen tegen hem opkeken. Omdat hij zo goed was in zijn vakgebied, familierecht, en omdat hij daar zo boeiend over kon vertellen. Of als ik met mijn vriendinnen was. Zij waren zonder uitzondering weg van Julian. Dan schaamde ik me over mijn twijfel. Had ik eindelijk een knappe, intelligente vent die me met respect behandelde, miste ik stiekem de opwinding die ik bij mijn hork van een ex wel had gevoeld. Ik durfde er dan ook bijna niet over te praten, behalve met mijn beste vriendin Nicole.’

‘Ik kende haar al van de middelbare school, en zij was totaal anders dan mijn andere vriendinnen. Veel serieuzer. Soms vond ik haar zelfs een beetje zwaar op de hand. Maar ze was wel de enige van wie ik wist dat ze me echt goede raad zou geven. Bij mijn andere vriendinnen had ik soms het gevoel dat het ze toch een beetje om de sensatie te doen was.’

‘Dat ik me zo rustig voelde bij Julian, moest ik volgens Nicole juist koesteren.’

‘Met Nicole besprak ik wel de twijfels die ik soms voelde. Ze zei in eerste instantie dingen als: ‘Jij moet gewoon leren dat adrenaline geen liefde is.’ Heel verstandig, vond ik dat. En er kon best weleens iets in zitten. Ik was gewoon verslaafd geweest aan het gevoel van opwinding dat Robin me gaf, maar gezond was het niet echt. Mijn relatie met hem was een emotionele achtbaan waarin ik voortdurend alle kanten op zwiepte en continu op van de zenuwen was. Dat ik me zo rustig voelde bij Julian, moest ik volgens Nicole juist koesteren. ‘En daarbij kun je het slechter treffen qua looks. Toen jullie binnenkwamen op Liesbeths bruiloft, je weet wel, toen hij dat Oger-pak aan had? Toen dacht ik wel even: wow Daan, good job meissie!’ ‘

‘Ik kon niet anders dan het beamen. Julian had er waanzinnig lekker uitgezien in zijn pak. We hadden prima seks en hij was – op papier weliswaar – alles wat ik zocht in een man. Toen hij me niet veel later vroeg om samen te gaan wonen, stemde ik dan ook vrij snel in. Dat hij het überhaupt wilde, overtuigde me alleen maar meer van het feit dat hij een geweldige man was.’

Niet zo verwend

Ik had meerdere malen gezegd dat ik het moeilijk vond om te wennen aan een ‘rustiger’ soort relatie dan ik gewend was en hij reageerde alleen maar begripvol en lief. Hij zag het helemaal zitten tussen ons. En als ik hem de kans gaf, kon hij me gelukkig maken, zei hij. Ja, daar smolt ik toch voor. En ik vond gewoon ook dat ik niet zo verwend moest doen. Er was niets echt mis met onze relatie, we hadden het gezellig en we pasten prima bij elkaar.