Femke (40) houdt van seks, avontuur en geld. Daarom klust ze bij als escort. Stiekem, want niemand mag het weten. Vooral haar jongste dochter niet.

‘Een baan als escort stond niet direct op de planning. Ik heb een hbo-managementopleiding gedaan en medicijnen en rechten gestudeerd, maar geen van die opleidingen afgemaakt omdat ze niet bij me pasten. Toen ik op m’n twintigste naar Amsterdam verhuisde, wilde ik een onafhankelijk luxeleventje. Omdat ik een best wel hoog libido heb en seks als hobby zie, leek het me een goed idee om daar geld mee te verdienen. Ik ging aan het werk in de bekende nachtclub Yab Yum. De eerste keer dat ik met een man seks had voor geld, voelde voor mij als een onenightstand. Ik heb er nooit moeite mee gehad. De macht die je hebt over een man, geeft me juist een kick. Natuurlijk word ik als escort ook vaak zat geboekt door iemand die ik niet direct aantrekkelijk vind. Maar je leert op een gegeven moment een knop om te zetten. Ik ben een goede actrice en speel mijn rol. Ik ga mee in de fantasie van een man. Bovendien heb ik geleerd dat er in ieder mens wel iets moois zit. Ik zoek daarom altijd iets in een man wat ik aantrekkelijk vind.

Toch is het steeds weer spannend wie de deur opendoet als ik geboekt ben. De meeste van mijn klanten zijn succesvolle mannen, zoals advocaten en ondernemers. Zij hebben door het harde werken vaak geen mogelijkheid om een langdurige relatie op te bouwen met een vrouw. Daarnaast zijn er heel veel getrouwde mannen die allemaal zo hun eigen redenen hebben om vreemd te gaan met een escort. Vaak gaan we eerst even wat drinken en kletsen. Af en toe gaan we ook uit eten. Soms wil een man eigenlijk alleen maar gezelschap, maar de meesten willen erna gewoon seks. Dan begin ik met een massage of een striptease. Of ik ga bij ze op schoot zitten en ze teasen.’

Echte liefde

‘Ik maak de leukste en gekste dingen mee. Klanten die bijvoorbeeld willen dat je een bepaald soort kleding aantrekt voor een rollenspel, zoals een verpleegsterspakje. Of een klant die juist iets van míj aan wil, zoals m’n string of beha. Soms word ik geboekt door een echtpaar voor een trio. Wat vrijwel alle mannen gemeen hebben, is dat ze eigenlijk heel respectvol naar mij toe zijn. Klanten worden ook weleens verliefd op me en ik ben zelfs een keer ten huwelijk gevraagd. Ik zie dat als een compliment: wat ik doe, voelt blijkbaar goed. Mijn taak is om hun – erotische – droom te vervullen. Als er dan een vrouw binnenkomt die aan al hun eisen voldoet en hun droom waarmaakt, snap ik dat hun hoofd soms op hol kan slaan. Als ze iets zeggen in de trant van ‘ik hou van je’, geef ik ze meestal een kus of knuffel of draai ik het gesprek de andere kant op. Ik laat ze een beetje in de waan dat ik eventueel ook verliefd ben of kan worden, want er moet gewoon geld worden verdiend en ze moeten blijven boeken. Maar voor mij is het altijd puur zakelijk; er zit geen emotie bij. Mijn uitdaging is ervoor te zorgen dat mijn klant zo lang mogelijk in die bubbel van verlangen naar meer blijft.

Mijn leukste date ooit was in een bekend hotel in Amsterdam. Ik was daar samen met een groep toeristen die mij en nog een paar andere escortdames hadden meegenomen op date. We dronken champagne in een mooie suite en hadden de grootste lol met elkaar. We gingen karaoken en hadden een ontzettend leuke avond, we leken wel een soort vriendengroep. Ook ben ik een keer naar de Formule 1 in Monaco geweest met een klant en heb ik eens een date op een luxe jacht in Frankrijk gehad. De dates die meerdere dagen duren en waarin je helemaal gepamperd wordt, vind ik het leukst. Ik hou wel van een beetje luxe. Soms moet ik dan doen alsof ik iemands vriendin ben en soms word ik geboekt met meerdere meiden en maken we er één groot feest van. Ik heb maar één keer een angstige situatie meegemaakt, dat was toen ik nog bij Yab Yum werkte. Er waren twee mannen die te veel hadden gedronken en gesnoven, en racistisch en agressief naar mij toe werden. Toen heb ik op de alarmknop moeten drukken en kwam de bewaking. Maar als escort is er nog nooit zoiets gebeurd. Ik ga ook nooit in discussie en probeer er altijd een gezellige tijd van te maken. Daarnaast weet ik dat mijn chauffeur buiten wacht en mij te allen tijde zal beschermen.’

‘De dates waarin je dagenlang gepamperd wordt, vind ik het leukst’

Smoesjes tegen dochter

‘Ik heb twee dochters uit twee relaties; mijn ene dochter is zestien jaar, mijn andere twaalf. Alleen mijn oudste dochter en één van mijn exen weten van mijn nachtelijke avonturen, voor de rest helemaal niemand. Geen familie, vriendinnen of collega’s. Zij weten alleen dat ik parttime Nederlandse les aan volwassenen geef, niet dat ik op de avonden dat mijn jongste dochter bij haar vader is ook bij escortbureau EscortDiamonds werk. Soms heb ik wel drie boekingen op een avond, dus dat tikt lekker aan. Mijn oudste kan prima alleen thuisblijven, dus voor mij is het goed te combineren met het moederschap. Zij is altijd bij mij thuis, dus ze maakt gewoon mee dat ik een paar avonden in de week mezelf klaarmaak en wegga voor een boeking. Ze staat volledig achter me. Ze schrok eigenlijk niet eens echt toen ik haar vertelde dat ik vroeger in een nachtclub heb gewerkt en weer als escort aan de slag wilde gaan. Ze vindt het dapper en steunt me – en natuurlijk vindt ze het ook wel fijn dat er extra geld binnenkomt.

Mijn jongste dochter is een ander verhaal. Ik wil niet dat zij het weet. Zij is best wel een losbol en wil het liefst nu al de stad in om uit te gaan. Als zij weet dat ik dit werk doe, dan wil ze dat misschien later ook en kan ik haar nergens meer in tegenhouden. Ze zal altijd een weerwoord hebben als ik haar iets verbied: ‘Kijk wie het zegt.’ Ik vertrouw er blind op dat mijn oudste het niet aan de jongste of aan iemand anders vertelt. Ze verzint zelfs smoesjes voor mij als de jongste ineens komt aanwaaien op een dag dat ze eigenlijk bij haar vader hoort te zijn. Ze zegt bijvoorbeeld dat ik moest werken in de horeca of uit eten ben met een vriendin. Ik heb er geen probleem mee om tegen mijn jongste dochter te liegen, omdat ik weet dat ik haar daarmee bescherm. Ik leid echt een dubbelleven en ben best wel op mezelf. Ik loop de deur niet plat bij vriendinnen en hou ze dan ook volledig buiten mijn escortavonturen. Mensen hebben nu eenmaal een negatieve mening over dit vak, dus vertel ik het niemand. Soms kom ik vijf uur ’s nachts thuis van een boeking en sta ik een paar uur later weer boterhammen te smeren voor m’n jongste dochter en me klaar te maken voor mijn ‘normale’ werk. Vaak probeer ik dan ergens ’s middags maar even bij te slapen. Al dat werken en al die ballen hoog houden, breekt me soms wel een beetje op. Af en toe ben ik 24 uur per dag onderweg en dat nachtleven telt nou eenmaal zwaarder dan het dagleven. Bij klanten moet je scherp en gezellig zijn en soms moet je drinken en slaap je niet. Dat tikt behoorlijk aan. Maar aan de andere kant vind ik dit dubbelleven ook heel spannend en lekker afwisselend.’

Spelletjes boven liefde

‘Privédaten doe ik momenteel niet, want ik wil voorlopig dit werk blijven doen en dat kan niet als je met iemand samen bent. Om die reden ben ik al eens gestopt als escort. Ik heb ook geen behoefte aan een partner. Laatst werd ik nog door een kennis meegevraagd op date. Harstikke leuk, maar dat gaat helemaal niet met mijn leven. Het leidt nergens toe. Ik kan bovendien mijn privédates niet eerlijk vertellen wat voor werk ik doe, want voor je het weet, zingt het rond in de buurt. Dat kan ik naar mijn kinderen toe niet maken. Ook wil ik eigenlijk helemaal geen relatie met iemand die er eventueel voor open zou staan dat ik dit werk doe. Het stomme is: ik wil dat mijn man mij voor zichzelf wil hebben. Ik wil me bijzonder voelen. Toen ik een relatie had en dit werk niet meer deed, miste ik die spanning en onafhankelijkheid ook wel. Je hebt als escort een bepaalde macht over een man. Dit ben ik zo gewend, dat een intieme relatie aangaan voor mij heel moeilijk is. Vroeger wilde ik juist die warmte en liefde van een partner. Echte seks is ook heel anders dan seks voor mijn werk – dat is gewoon een spel. Seks met een partner is seks met gevoel, waarin ik mezelf helemaal over kan geven. Maar hoe ouder ik word, hoe vaker ik denk: laat mij maar gewoon lekker de macht hebben en een spelletje spelen. Ik kan mijn onafhankelijkheid niet makkelijk opgeven en ben nu eenmaal geen relatiemateriaal. Ik leef echt voor mijn dochters.’

Tekst: Karin Broeren | Foto: iStock

