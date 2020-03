Akwasi: ‘Na tien jaar laat ik eindelijk mijn ware ik zien’

Hij heeft een nieuw album uit, Sankofa, dat ontstond onder de Ghanese zon. Alleskunner Akwasi over terugkeren naar zijn roots, good vibes, feminisme én zen zijn in Expeditie Robinson.

In Robinson werd je steevast ‘woordkunstenaar’ genoemd, maar je bent veel meer dan dat: muzikant, dichter, rapper, scenarist, tafelheer…

‘Ik vind het leuk om het allemáál te doen en haal veel lering uit mensen die dat ook doen, zoals Alex van Warmerdam en Sanne Vogel. Bij Robinson vonden ze het lastig hoe ze mij moesten noemen. Ik dacht: laat hen dat maar bepalen, zolang het niet alleen maar ‘rapper’ is, want daarmee doe je me een beetje tekort. Zij kwamen met de term ‘woordkunstenaar’, ik heb dat niet zelf bedacht.’

Na veel uitstapjes ligt je focus nu weer helemaal op muziek, toch?

‘Klopt, muziek stond even op een lager pitje, omdat ik met andere dingen bezig was, zoals een boek, een televisieformat, ik ben vader geworden… Op de achtergrond ben ik echter steeds bezig geweest met naar Ghana gaan – ik ben er tien keer geweest in vijf jaar tijd – om daar muziek te maken in de zon en me te laten inspireren door mijn Ghanese wortels. Ik ben geboren en getogen in Nederland, maar ik heb volledig Ghanees bloed; daar moest ik wat mee. Ik heb mijn afkomst nooit eerder gebruikt en wilde nu laten zien: dit zijn mijn roots en zo voel ik me als ik in Ghana ben.’

Hoe gaat dat klinken op je nieuwe plaat?

‘Mijn album gaat heel erg over good vibes. Met Zwart Licht (theaterduo met Hayzee, red.) wilde ik vaak ‘zwart’ in een goed daglicht plaatsen, de beeldvorming corrigeren. Als je deze plaat luistert, moet het klinken alsof de Ghanese zon op je schijnt, je moet ervan willen lachen, dansen, je geliefde vastpakken en zeggen: ‘Je bent nodig, dank je wel dat je er bent, ik hou van je.’ Het is een warm album. Letterlijk, omdat het in de hitte is gemaakt. Ik heb de plaat Sankofa genoemd, dat betekent: ga terug naar je wortels en ga het halen.’

Heb je het nodig om regelmatig in Ghana te zijn?

‘In het begin ging ik vooral daarheen om te onderzoeken waar ik vandaan kom en om familie op te zoeken. Maar nu merk ik wel dat ik het echt nodig heb om even aan de hectiek te ontsnappen. In Nederland heb ik altijd drukte en ga ik maar door. In Ghana heb ik de rust, daar kent niemand me, daar kan ik lekker ‘zijn’ en doen wat ik wil. Ik kan daar creëren, want ik heb geen afleiding. Ik snap wel dat mensen in retraite gaan om creativiteit op te doen. En waar kan dat nu beter dan in de zon?’

Vond je ook rust op het onbewoonde eiland tijdens Expeditie Robinson?

‘Zeker, Expeditie Robinson was een soort vakantie. Ik was even lekker weg van huis, van het leven en de dagelijkse sleur. Het is jammer dat ik daar geen pen en papier had, want ik had veel inspiratie om te schrijven. Ik heb wel wat potloodjes gepikt bij de eilandraad en brieven geschreven voor thuis. Die heb ik bewaard en later aan mijn vriendin en dochter voorgelezen.’

Je kwam extreem zen over en liet je niet gek maken door de rattenstreken en bondjes van de rest…

‘Ik kan wel omgaan met die poppenkast. Het is een supermooi programma en je moet gewoon kalm blijven in alle situaties. Wat mij hielp om zen te blijven, waren rituelen. Zo had ik met mezelf afgesproken dat ik me elke ochtend als ik wakker werd bezighield met hygiëne, dus mezelf wassen in de zee, mijn tanden proberen te poetsen zonder borstel, mijn kleding reinigen… Die rituelen maken dat je je een beetje veiliger voelt.’