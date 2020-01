In bed met Dotan: ‘Blijkbaar had ik het nodig om volledig op mijn bek te gaan’

Dotan (33) is terug en dus wil Tatum – ook al wéét ze dat het niks gaat worden –best met hem tussen de lakens kruipen. En ze kan zichzelf altijd nog aanbieden als draagmoeder, toch?

Vind je het spannend, dit interview?

‘Een beetje wel. Fotoshoots, op televisie komen… ik heb dat altijd ongemakkelijk gevonden en het zal nooit mijn hobby worden. Voorheen gaf ik ook amper interviews.’

Wat wilde je verborgen houden?

‘Ik was doodsbang dat er gevraagd zou worden naar mijn seksuele voorkeur, ik wist zelf nog niet hoe ik daarmee moest dealen.’

Heb je – door het verbergen van je seksualiteit en het valsspelen op social media – het gevoel gehad dat je verstrikt raakte in een web van leugens?

‘Wel in mijn werk, dat hele gebeuren is verschrikkelijk uit de hand gelopen. Als je daar eenmaal in zit,

is het moeilijk om eruit te komen. En er waren elementen uit mijn leven waar ik niet helemaal eerlijk over was: mijn seksualiteit was iets waar ik lang voor wegdook. Als iemand vroeg of ik een vriendin had, antwoordde ik met ‘nee’ en dat was geen leugen, maar ik vertelde niet hoe het dan wel zat.’

En als er gevraagd werd of je op mannen viel?

‘In het begin werd dat een keer aan me gevraagd, volgens mij gaf ik een ontwijkend antwoord. Ik weet nog wel dat ik volledig in paniek raakte. Alleen mensen in mijn omgeving wisten het.’

Durf je nu overal eerlijk antwoord op te geven?

‘Er zijn natuurlijk altijd wel dingen die je privé houdt, maar ik vind het echt een bevrijding om nu openlijk te kunnen praten, bijvoorbeeld over mijn seksualiteit. Nadat ik mijn verhaal had gedaan in Waar is de Mol? en een bericht had geplaatst op Instagram, kreeg ik zó veel reacties van mannen die vertelden nog in de kast te zitten en niet wisten wat ze ermee aan moesten. Het is een groter probleem dan ik dacht. Veel mensen hebben nog steeds het gevoel dat ze er niet voor uit kunnen komen. Dus ik hoop dat ik nu, door er meer over te praten, ook anderen kan helpen. Als daarmee al één iemand is geholpen, vind ik dat te gek.’

Nou, zo leuk vond ík het anders niet. Drie jaar geleden zat ik naast je bij de kapper. Een jonge, Israëlische gast, hélemaal mijn type, dacht ik nog. Ik zag ‘ons’ wel zitten, hoor. Weet je zeker dat vrouwen definitief uitgesloten zijn?

‘Voor mij? Ja sorry, haha! Ik krijg die vraag vaker.’

Hebben vrouwen geprobeerd je te ‘bekeren’?

‘Sinds ik uit de kast ben gekomen, heb ik in het uitgaansleven een aantal keer meegemaakt dat een vrouw op me afkomt en het bijna ziet als een uitdaging om me… Maar dat gaat niet gebeuren, ik ga niet meer terug. Ik heb er té lang over gedaan om me er helemaal comfortabel bij te voelen.’

Waardoor voelde jij je niet comfortabel bij je geaardheid?

‘Op jonge leeftijd voelde ik al dat er bij mij iets ‘anders’ was: mijn vriendjes waren bezig met meisjes, mijn vriendinnetjes waren bezig met jongens en ik met niks eigenlijk. Dat gevoel kon ik niet plaatsen, het werd me pas duidelijk toen ik wat ouder werd en alles een beetje begon te werken. Maar doordat in de mannenwereld al gauw opmerkingen worden gemaakt als ‘Je bent toch geen flikker’ ofzo, kreeg homoseksualiteit voor mij een negatieve connotatie. Het voelde als iets wat fout was. Daarnaast wil je als persoon altijd ‘normaal’ zijn en niet bij een minderheid horen. In mijn omgeving, of op school kende ik niemand die uit de kast was gekomen. En op televisie zag ik dan weleens homoseksuele mannen, bijvoorbeeld in reportages over de Gay Pride, maar dan waren het van die over the top-beelden met gasten in leren pakken enzo. En dan dacht ik: hé, maar dat ben ik niet, weet je wel.’

Heb je ’t wel geprobeerd, met een vrouw?

‘Ja, ik heb pogingen gedaan, omdat ik hoopte dat het gevoel iets was wat weg zou gaan als ik de ware vrouw zou tegenkomen. Maar die relaties waren nooit écht heel serieus.’