Actrice Eva van de Wijdeven: ‘Ik heb vaak genoeg gedacht: fuck dat acteren’

Actrice Eva van de Wijdeven heeft het imago van een wildebras, maar daar klopt weinig van. Ze staat elke ochtend om zes uur op, is verslingerd aan borduren en ze verheugt zich hevig op haar baby. ‘Ik denk dat ik een leuke, goeie moeder ga zijn.’

Tekst: Fleur Baxmeier

Met haar knalroze teddycoat is Eva een opvallende verschijning in de Amsterdamse bar Super Lyan, maar daar lijkt de actrice zich niet van bewust. Volledig verdiept in het scherm van haar telefoon tikt ze het ene na het andere berichtje, slechts onderbroken door een incidenteel slokje water. Ze heeft een goed jaar achter de rug, met eerst de opnamen van de film Onze jongens in Miami, waarvoor ze haar oude passie dansen uit de kast mocht halen en ze een maand lang in Miami draaiden − wat toch een heel andere intensiteit heeft dan wanneer je in Nederland op de set staat, aldus Eva. Direct daarop volgde de draaiperiode van Huisvrouwen bestaan niet 2, wat ook al zo’n feestje was. Eva kruipt wederom in de huid van de sportverslaafde carrièretijgerin Gijsje, die bij gebrek aan een award voor vrouwen wordt genomineerd voor de titel ‘Reclameman van het jaar’. ‘Ze zet alles op alles om die prijs te winnen,’ zegt Eva, ‘maar inmiddels heeft ze ook een baby. Dat is soms zoeken naar de juiste balans, al laat Gijsje zich daardoor natuurlijk niet tegenhouden.’ (lacht)

Lijk jij stiekem een beetje op de rol die je speelt?

‘Ik heb veel van haar weg, maar toch ben ik een heel ander mens. Net als Gijsje werk ik hard, maar dat doen de meeste mensen. Het verschil is misschien dat ik het ook nog heel graag goed wil doen. Ik heb het idee dat je die positieve uitstraling op een bepaalde manier ook weer terugkrijgt. Wat ik ook leuk vind aan Gijsje, is dat ze een heel eigen stijl heeft. Mijn stijl is anders, meer streetwear en urban, maar ik hou me ook veel bezig met hoe ik eruitzie. Dat kan een joggingpak of oversized mannenpak zijn, wat dan heel casual lijkt, maar over elk detail is nagedacht.’

Ben je ook zo’n sportieveling?

‘Dat Gijsje aan bodypump doet, is mijn idee geweest. Ik doe dat al jaren en het ziet er op camera leuk uit. Verder doe ik zo’n drie of vier keer per week aan spinnen en paaldansen, net waar ik zin in heb. Veel mensen zullen zeggen: ‘Jemig, wat vaak!’ Maar mijn voordeel is dat ik het heerlijk vind om te sporten. Ik voel me fitter, ik slaap beter, ik zie er gezonder uit. Heb ik toch een keer geen zin, dan ga ik alsnog, omdat ik na al die jaren weet dat ik me na afloop lekkerder voel dan daarvoor. Ik kies de scholen er ook wel op uit, hoor. Ik hou van mooie, verzorgde, wat chiquere sportscholen, zoals Spa Sport Zuiver. Dan kun je daarna nog lekker een sauna pakken.’

Is de rock-‘n-roll-actrice een brave huismoeder-to-be geworden?

Lachend: ‘Ik ben lang niet zo wild als je denkt, hoor. Roken deed ik al anderhalf jaar niet meer. Voordat ik zwanger was, deed ik nog wel eens een drankje, maar niet echt vaak. Dit jaar ben ik naar geen enkel festival geweest en amper wezen stappen. Dat was geen bewuste keuze, maar iets wat voortkomt uit een behoefte aan andere dingen. Ik ben een enorm ochtendmens en word heel blij van vroeg opstaan. Meestal sta ik al om zes uur naast m’n bed en dan ga ik lekker rommelen. Teksten leren, borduren, boodschappen doen, opruimen. Ik kan heel goed alleen zijn, dus ik ga regelmatig in m’n eentje een krantje lezen in een cafeetje, naar de bioscoop of winkelen. Maar ik vind het ook fijn om mensen om me heen te hebben.’

Gaat je werk minder prioriteit krijgen als de baby er is?

‘Het setleven zoals ik dat nu leef, is geen optie bij het beeld dat ik heb van het moederschap. Op dit moment draai ik in dezelfde periode vaak twee films, wat betekent dat ik ’s ochtends om vijf uur de deur uitga en niet voor tien uur ’s avonds thuis ben. Als onze baby er straks is, dan wil ik er zijn voor mijn kind. In de praktijk zal dat betekenen dat ik hooguit één project per keer doe en meer zal moeten plannen. Van collega’s weet ik hoe zwaar dat kan zijn, maar ik ga dat niet uit de weg.’