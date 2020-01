Frank Dane: ‘Relaties duurden nooit lang, maar bij Mila wist ik: hier zit wat’

Een jaar geleden begon hij aan de zwaarste taak in radioland: Edwin Evers opvolgen in de ochtendshow van 538. Maar inmiddels heeft Frank Dane (38) de luisteraars voor zich gewonnen en werd hij tussendoor ook nog vader. ‘Ik zou nooit meer willen ruilen.’

Hoe kijk je terug op het eerste jaar van De 538 ochtendshow met Frank Dane?

‘Het is ontzettend goed bevallen, de ochtendshow is het leukste wat ik ooit heb gedaan. Ik heb met Jelte, Hannelore, Jelmer en Henk zo’n fijne groep mensen om me heen, en dat we het zo leuk hebben met elkaar is misschien nog wel het allermooiste. Je brengt toch twintig uur per week samen in die studio door. Voor mij is elke dag nu een feestje.’

Terwijl mensen je nog net niet condoleerden toen je hieraan begon…

‘Ja, heel veel mensen hadden zoiets van: is het geen groot risico om iemand als Edwin Evers op te volgen? Straks lukt het niet en dan heb je helemaal niks meer. Terwijl ik zelf alleen maar met mijn kop in de wolken liep, omdat ik dit programma mocht doen. Ik dacht niet aan de risico’s, ik dacht alleen maar: dit is de leukste plek om radio te mogen maken. En ik geloof ook dat het zo werkt: als ik het leuk heb en het radioprogramma is leuk, dan hebben de luisteraars het vanzelf ook leuk.’

Maar er moet toch ook wel druk zijn geweest om in de voetsporen van ‘de grote Edwin Evers’ te treden?

‘Natuurlijk heb ik wel druk gevoeld, maar ik vond het leuker dan dat ik het spannend vond. Een ochtendshow maken, is waar ik stiekem altijd al van droomde. En het mooie is: op het moment dat ik achter die microfoon zit, dan doen we het met elkaar en kan ik de buitenwereld helemaal achter me laten.’

Privé was het ook een spannend jaar: je werd voor het eerst vader. Hoe heb je dat beleefd?

‘Vader worden was zo bijzonder. Mila’s zwangerschap verliep heel vlotjes, alleen op het eind moesten we lang wachten, want onze zoon Ole werd twee weken te laat geboren. Ik had zomerstop en zat echt in de startblokken van: laat maar komen. We voelden ons prima, totdat ze ook in het ziekenhuis een beetje nerveus werden. Toen ze begonnen te praten over ‘het kindje halen’, kwamen gelukkig de weeën op gang, die hebben 36 uur geduurd…’

Hoe was dat voor jou?

‘Ik vond het onmenselijk. Beestachtig dat je dit in 2019 nog mee moet maken als vrouw, het is zo primitief. Ik vond het ook best frustrerend, want ik zag mijn vriendin ongelooflijk veel pijn hebben, maar kon niets doen en wist niet wanneer het zou stoppen. Ik mag helemaal niet klagen, want ik heb die weeën niet gevoeld. Maar het zien gebeuren, vond ik heel pittig. Na 24 uur heeft mijn vriendin de beslissing genomen om een ruggenprik te nemen. Eigenlijk wilden we alles zonder verdoving doen, want ze is hartstikke fit, maar ze kon niet meer. Vanaf dat moment kwam er weer zuurstof in de ruimte. Wat was ik blij, zeg.’

En toen kwam Ole in jullie leven. Heeft dat voor jou alles op zijn kop gezet?

‘Ik heb dat veel gehoord, dat je leven op zijn kop komt te staan door een baby, maar ik heb dat zelf niet zo ervaren. Ik vind het vooral erg leuk. Het voelt ook heel vanzelfsprekend dat hij er nu is, zo van: waar was je al die tijd? Nu moet ik wel zeggen dat mijn vriendin het meeste werk op haar schouders heeft genomen. Zij zal wel zeggen dat haar leven op zijn kop is komen te staan.’