Zangeres Nicole Bus: ‘Ik ben geen eendagsvlieg’

Ze tekende afgelopen jaar een platencontract bij Roc Nation, het label van Jay-Z, én trad op met artiesten als Alicia Keys en Cardi B. Zangeres Nicole Bus streepte al heel wat doelen van haar lijstje. Tijd voor nieuwe goals: ‘Ik wil een Grammy winnen.’

Tekst Jill Waas Foto’s Tom ten Seldam

Het leven van Nicole Bus, geboren in Houten, leest als een sprookje. Jarenlang dakloos geweest, uit een diep dal geklommen en nu getekend bij het belangrijkste platenlabel voor urban music, Roc Nation, waarvan Jay-Z een van de founders is. Het glazen muiltje is een Stella McCartney sneaker en haar kroontje een pet op haar prachtige bos krullen. Over die rotperiode wil ze niet meer praten. ‘Ik heb daar de afgelopen jaren zo vaak over gesproken dat ik moe ben van alwéér hetzelfde verhaaltje. Het was destijds relevant om aan te kaarten, omdat ik mijn ervaringen gebruikte als inspiratie voor mijn muziek. Maar nu wil ik verder kijken, de goede tijden zijn gearriveerd,’ vertelt de dertigjarige zangeres.

Jaren terug maakte je een behoorlijk ambitieus doelenlijstje. Daar heb je nu alles van afgestreept.

‘Klopt, ik had vijf doelen op mijn lijstje gezet: mijn diploma halen aan het conservatorium, een platendeal tekenen bij TopNotch, een publishing deal met BMG Talpa Music, werken met een Grammy-winning producer én getekend worden door Roc Nation. Ik was op dat moment nog niet eens aangenomen op het conservatorium, maar ik dacht: als je heel erg overtuigd bent van dat je iets wilt doen, moet je ook concreet zijn in je doelen, anders blijft het resultaat vaag. Ik ben gelovig, dus ik stopte mijn lijstje tussen mijn bijbel. Als ik dan een stiltemomentje had of een psalm aan het lezen was, vond ik’m weer om mezelf eraan te herinneren.’

Geloofde je ook daadwerkelijk dat dit allemaal zou lukken?

‘Ik denk dat het meer hopen was, maar stiekem plantte ik wel een klein zaadje van geloof. Als iets echt je hartenwens is, stelt je brein zich erop in om je daar ook daadwerkelijk toe te zetten. Als je ‘ik kan het niet’ zegt, gebeurt het ook niet. Zo heb ik jarenlang niet geloofd dat ik naar het conservatorium zou kunnen, omdat een jongen op mijn middelbare school had gezegd: ‘Jouw soort mensen kan het conservatorium niet aan.’ Ik deed auditie voor de Popacademie, een mbo-opleiding, en daar wilden ze me direct al helpen om op het conservatorium te komen. Maar het geloof dat ik dat niet kon, zat er zo diep in gegroefd, dat ik dat per se niet wilde. Het heeft me jaren gekost om toch auditie te durven doen.’

Tijdens je opleiding kwam je in contact met producer Needlz. Hoe ging dat?

‘Een klasgenote wees me op een interna-tionale songwriterwedstrijd, waarbij de winnaars met een Grammy-winning producer mochten werken. Ik deed mee en werd met vijf anderen geselecteerd om naar Atlanta te gaan en daar een liedje te maken met Needlz, die onder anderen voor Drake, 50 Cent, Bruno Mars en Cardi B heeft geproduceerd. Ik had in die tijd een bijbaantje in het Cobra Museum in Amstelveen en toen ik bij hem thuis naar de wc ging, viel het me op dat hij daar een poster van Rothko had hangen. Een hiphop-producer die moderne kunst heeft, dat vond ik wel een opmerkelijke combi, dus ik zei: ‘Yo dude, wat doet die Rothko in jouw wc?’ ‘Hou je van kunst? Dan laat ik je mijn woonkamer zien,’ antwoordde hij. Eenmaal daar zei hij: ‘Ik wilde je al even alleen spreken, want ik wil heel graag met jou aan de slag. Ik weet dat dit niet gebruikelijk is, maar ik denk dat wij heel toffe dingen samen kunnen doen.’ Zo is het allemaal begonnen.’

Hoe sleepte je die platendeal bij Roc Nation binnen?

‘Ik weet nog dat ik met Needlz bij een stoplicht in Atlanta stond en hij vroeg: ‘Wat wil je nu eigenlijk echt?’ Ik zei: ‘Op een dag word ik getekend door Roc Nation.’ Hij keek me verbijsterd aan, en had zoiets van: waar komt je geloof en je zelfvertrouwen vandaan? Hij wist niet dat ik al die andere doelen inmiddels van mijn lijstje had gestreept. ‘We zullen zien, ik heb niet echt contacten daar,’ zei hij. Vier, vijf jaar later – we waren bijna klaar met mijn plaat – kreeg hij ineens een direct message van iemand van Roc Nation. Hij schreef: ‘Ik hou al een halfjaar je Instagram in de gaten, en ik hoor steeds een dame voorbijkomen, maar ik kan mijn vinger er niet op leggen wie het is. Zou zij bereid zijn om naar een showcase te komen?’ Needlz belde me: ‘Je wilt niet weten wie me net een berichtje heeft gestuurd.’ ‘Nou dat werd tijd,’ zei ik. Hollandse humor, hè. Maar het was natuurlijk geweldig nieuws. Ik ben naar Atlanta gegaan om een showcase te doen, en ik kreeg een staande ovatie van de founders van Roc Nation, onder wie de beste vriend van Jay-Z. Hij zei: ‘Als dit het beginpunt is, dan is the sky the limit.’’