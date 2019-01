Iris (31) werd verlaten na haar bevalling: ‘Hoe kon de liefde nou zo wegglippen?’

Elf jaar waren ze samen, toen de vriend van Iris van der Gragt (31) ineens een punt achter hun relatie zette. En dat nog wel nét nadat ze samen een dochter hadden gekregen.

Tekst: Amanda van Schaik | Beeld: Dirk Jan van Dijk

‘Mijn vriend en ik wandelden over de dijk achter ons dorp. Onze dochter van tweeëneenhalve week lag in de kinderwagen. Ik vroeg hem hoe het met hem ging, want ik wist dat hij er een beetje tegenop had gezien om vader te worden, om de verantwoordelijkheid te dragen. ‘Vind je het ook niet beter om uit elkaar gaan?’ antwoordde hij. Ik wist niet wat ik hoorde. Waarom zouden we dat doen? Hij zei dat zijn gevoel weg was. Ik schrok enorm. Dit kon niet waar zijn. We hadden net een baby!

Een jaar ervoor vierden we dat we tien jaar samen waren. Hij gaf me een kaartje waarop hij had geschreven: ik ben zo gelukkig met je. Dat gold ook voor mij. Ik was gek op hem. Toen ik twee maanden later ook nog eens in verwachting bleek, voelde ik me helemáál de gelukkigste persoon ter wereld. We waren al een jaar bezig om zwanger te worden zonder resultaat en stonden op het punt langs het ziekenhuis te gaan voor onderzoek. Maar dat was niet meer nodig. Ik was superblij en had verwacht dat we dat samen zouden zijn. Maar hij nam juist afstand van me. In het weekend ging hij steeds vaker op stap, naar de kroeg of voetballen met vrienden. Logisch, redeneerde ik, nu kan het nog. Met die kleine erbij wordt het lastiger om de hort op te gaan. Maar ook emotioneel nam hij afstand. Hij zei dat hij ertegenop zag om verantwoordelijk te zijn voor een kind. Ik vroeg door, maar dat kapte hij af. Praten over wat hem dwars zat, heeft hij nooit gedaan. Er waren periodes dat hij niet lekker in zijn vel zat vanwege onvrede met zijn werk. Dan was hij lusteloos of teruggetrokken. Als ik daarover wilde praten, mompelde hij meestal iets van ‘druk op het werk’ en daarmee was de kous af. Tijdens mijn zwangerschap deed hij steeds vaker kortaf. Ik zag het als een tijdelijke fase. Ik was begonnen met een lerarenopleiding en had het ook druk, waardoor er doordeweeks soms weinig tijd was samen. Zodra we het allebei wat rustiger zouden krijgen met werk en studie en hij aan het idee gewend was dat hij vader zou worden, zou het wel weer goed komen.’

Weekendje weg

‘Maar ook toen onze dochter geboren was, bleef hij afstandelijk. Hij knuffelde me niet meer. Voor ons kindje was hij zorgzaam, maar die momenten waren spaarzaam. ’s Avonds ging hij liever de deur uit. Na zijn mededeling op de dijk, kwam apart wonen ter sprake, dan kon hij kijken of hij mij zou missen. Dat wilde ik niet, ik wilde vechten voor onze relatie. Want ik wist zeker: met hem word ik oud. We hadden het zo fijn samen. We zijn allebei heel sociaal, hebben veel gezamenlijke vrienden, zijn ondernemend, reislustig. Hij was mijn rustpunt thuis. Hij stond altijd voor me klaar, ik kon op hem bouwen en hij op mij. Elf jaar samen, dat gooi je niet zomaar weg. Hij schrok van mijn emoties. Ook vertelde ik het aan mijn ouders en vroeg hem ook met zijn ouders te praten. Zij waren er allemaal kapot van. Ik denk dat deze reacties ervoor zorgden dat hij nog wat langer is gebleven. Hij had weliswaar gezegd dat zijn gevoel weg was, maar hij maakte wel toekomstplannen. Als kraamcadeau kregen we een roze kinderzitje dat hij wilde omruilen, want stel dat we ooit nog een zoontje zouden krijgen. We moesten meer tijd met elkaar doorbrengen, dat zou ons goed doen, meende ik. Hij was het daarmee eens. We boekten een weekendje weg, in het laatste weekend van mijn verlof. Nadat we hadden gegeten, kwamen we terug in de hotelkamer. ‘Ik hou niet meer van je,’ zei hij. Op slag werd ik misselijk en rende naar de badkamer waar het diner er weer uitkwam. Hoe kan de liefde ineens weg zijn? Hoe kan die liefde nou zo snel wegglippen? Ik was onzeker. Wat heb ik verkeerd gedaan? Ben ik misschien niet meer aantrekkelijk genoeg? Ik was wat aangekomen door de zwangerschap en wilde snel weer op mijn oude gewicht zijn, maar dat lukte niet een-twee-drie.’