It’s a fucking shame: VIVA op de barricades tegen seksueel geweld

Seksisme en seksueel geweld zijn – nog steeds – overal. Geen wonder, zolang Donald Trump soepel wegkomt met zijn ‘Grab them by the pussy’. VIVA besteedt deze week extra aandacht aan het ernstige probleem.

‘Grab them by the pussy, when you’re a star they let you do it.’ Als de machtigste man ter wereld al zulke uitlatingen doet – en erger nog: ermee wegkomt – kun je niet anders dan concluderen dat er in onze huidige maatschappij iets goed mis is qua seksuele moraal. Want Donald Trump is echt niet de enige die grossiert in seksistische ideeën. Seksueel grensoverschrijdend gedrag blijkt, twee ijzersterke feministische golven ten spijt, anno 2017 nog steeds een serieus probleem.

Schokkende cijfers

Ook in Nederland staat het er niet best voor, zoals blijkt uit de vele onderzoeken die er naar de omvang van dit probleem zijn gedaan. Zo ondervindt 40 procent van de vrouwen seksueel geweld en wordt 1 op de 8 vrouwen verkracht. In 85 procent van de gevallen van seksueel geweld is de dader een bekende 1. Kortom: seksueel grensoverschrijdend gedrag blijkt anno 2017 nog steeds een serieus probleem. Bovendien durven vrouwen die met seksueel geweld te maken hebben gehad niet snel aangifte te doen. Slechts elf procent van de Nederlandse vrouwen doet aangifte van seksueel misbruik 2. Dat cijfer moet en kan omhoog, een goede start is door erover te praten en daar wil VIVA aan bijdragen.

VIVA voert actie

Seksueel geweld moet een halt worden toegeroepen. Daarom besteedt VIVA deze week uitgebreid aandacht aan het probleem. Met een uitgebreid dossier met schokkende cijfers, een aangrijpend portret van een slachtoffer en interviews met Iva Bicanic van Centrum Seksueel Geweld en Ineke Sybesma van Fonds Slachtofferhulp. Ook spraken we cabaretière Anke Laterveer -die met haar actie #ZegHet landelijke aandacht kreeg voor seksueel geweld tegen vrouwen- en Geraldine Kemper die voor BNN het programma Verkracht of niet maakte.

#IkOok

VIVA wil met dit themanummer op de barricades om dit ernstige probleem aan de kaak te stellen. En dat is hard nodig. Want al zijn de cijfers schrikbarend hoog, erover praten en snel hulp zoeken blijkt nog steeds lastig. Terwijl dit de kans op medische en psychische problemen aanzienlijk verkleint en de pakkans van de dader juist vergroot. . En daarom is het nodig om aandacht te blijven vragen voor dit thema: om bewustzijn te creëren rondom seksueel geweld, en om het taboe op praten over zulke ervaringen te doorbreken. Want hoe meer vrouwen hierover durven te praten, hoe meer vrouwen zich daarmee gesterkt voelen om hulp te zoeken of zelfs aangifte te doen. Doe met ons mee en deel jouw ervaring met #IkOok. Want samen staan we sterk.

Het hele dossier over seksueel geweld lees je in VIVA 40. Het nummer ligt van woensdag 4 oktober t/m dinsdag 10 oktober in de winkel of kan je hieronder online bestellen. Of lees het stuk op Blendle.

Bron: Rutgers, Violence against women | Beeld: Shutterstock