Ja meester(es) Nee meester(es): BDSM voor beginners

Benieuwd naar zweepjes, blinddoeken en tepelklemmen, maar geen idee where to start? Hierbij een basislesje BDSM.

Kinky powerplay

Welkom in de wondere wereld der kinkiness. Voordat we overgaan tot de spannende spelletjes van de dag, is het belangrijk om te weten dat Bondage, Discipline, Dominance, Submission, Sadism, en Masochism een nogal breed spectrum beslaan. Voor sommigen is het niets meer dan een geil slaapkameravontuurtje, voor anderen kan het een complete levenswijze zijn. Waar het in elk geval meestal om draait: macht en onderdanigheid. De laatste twee in de opsomming gaan vooral over pijn. Als dit je eerste keer is, zou je die voor de zekerheid nog even kunnen laten voor wat ze zijn. Of niet, ook goed. Uw wil is wet, meesteres. Maar doe dan wel voorzichtig.

Tot hier en niet verder

Oké, lieve tijgertjes. let goed op! Wat heel, héél belangrijk is: regels. Spreek van tevoren duidelijk je wensen en grenzen naar elkaar uit. Maak ook een afspraak over wie de Dom en wie de Sub is: Dominance en Submission gaan over die rolverdeling. De Dom bepaalt wat er gebeurt: welke standje, welk voorwerp – alles. En de Sub gehoorzaamt. Zolang er, we benadrukken het nog maar even, consent – overeenstemming en toestemming is. Hou daarbij de vier V’s in je achterhoofd: Vertrouwen, Veiligheid, Verstand en Vrijwilligheid. En trouwens, je kunt de Dom- en Subrol natuurlijk ook afwisselen.

Missisippi stop!

Onmisbaar: een stopwoord. Zo kan de Sub aangeven dat iets over zijn of haar grens gaat. Ga niet voor een stopwoord als ‘stop’ of ‘nee’ – dat kan verwarring veroorzaken. Kies bijvoorbeeld een naam van een stad, kleur of fruit.

Leer, lak & latex

Kledingadvies: trek aan waar je je goed in voelt. Ter inspiratie: de heilige drie-eenheid van leer, latex en lak. Wees verder vooral creatief met wat je in huis hebt. Denk: een riem om je (bed)partner mee vast te binden, een ijsblokje of kaarsvet om mee te teasen. Niet meteen klaar om in de bondagetouwen te hangen? Je kunt beginnen met een zweepje, handboeien, een klap(je) op de billen, blinddoeken en opdrachten uitdelen: kom maar door met dat rollenspel. Zo kom je er op een speelse manier achter welke BDSM wél en welke níét iets voor jou/jullie is. Wie weet, gaat er een wereld voor je open. Enjoy!

Deze lessen tussen de lakens komt uit VIVA-33-2019. Dit nummer ligt t/m 20 augustus in de winkel of kun je hier online bestellen.

Tekst: Milou Deelen | Foto: Stocksy